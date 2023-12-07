Как белгородцам выбрать хорошие мандарины к Новому году и как их лучше хранить

Как правильно хранить мандарины, чтобы они не испортились? Чтобы плод оставался спелым и свежим дольше, можно натереть его кожицу растительным маслом, а потом хранить в специальном отсеке для овощей и фруктов в холодильнике при +6°C. Держать мандарины в пакете не стоит. Они накопят лишнюю влагу от конденсации, что им навредит и приведёт к началу порчи и гниения. А вот если на веточках есть те самые зелёные листочки, то отрывать их не нужно.