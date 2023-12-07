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Как выбрать мандарины

Как белгородцам выбрать хорошие мандарины к Новому году и как их лучше хранить

7 декабря 2023, 03:51
Фото: 1MI
Как выбрать мандарины

Белгородцам рассказали о советах при выборе и хранении мандаринов

При выборе мандаринов для Нового года важно обращать внимание на их свежесть, упругость и отсутствие повреждений кожуры, а также на ароматность и состояние плода без признаков гнили или плесени. При выборе нужно обращать внимание и на другое. Об этом и правильном хранении узнаете из материала Бел.Ру

По итогам получилось так. Многие при покупке мандаринов сразу обращают внимание, если на цитрусовом есть зелёные листики. Мол, показатель свежести. Однако это не совсем так, потому что даже с зелёными листиками может попасться не совсем «молоденький» мандарин.

Так как выбрать хороший? Во-первых, мандарин должен быть упругим, т. е. без вмятин и без повреждений кожуры. К тому же кожура должна быть отчётливо пористая и с ровным окрасом. А ещё есть такой совет для «сладкоежек» на заметку. Чем светлее плод, тем кислее окажется его мякоть на вкус. И для любителей покислее информация пригодится.

Во-вторых, ароматность цитрусового тоже хороший показатель. Также нужно проследить, чтобы мандарин на вид и ощупь не был слишком мягким или слишком сухим. Если к тому же есть признаки плесени или гнили — брать такой мандарин тоже не стоит.

Как правильно хранить мандарины, чтобы они не испортились? Чтобы плод оставался спелым и свежим дольше, можно натереть его кожицу растительным маслом, а потом хранить в специальном отсеке для овощей и фруктов в холодильнике при +6°C. Держать мандарины в пакете не стоит. Они накопят лишнюю влагу от конденсации, что им навредит и приведёт к началу порчи и гниения. А вот если на веточках есть те самые зелёные листочки, то отрывать их не нужно.

Как удачно выбрать мандарины к Новому году, советыКак удачно выбрать мандарины к Новому году, советы
Как удачно выбрать мандарины к Новому году, советы
Фото: Bel.ru

В России наблюдается увеличение стоимости мандаринов. Согласно информации, которую передают различные СМИ, эксперты также подтверждают это явление. Журналисты Бел.Ру провели собственное исследование, чтобы выяснить, сколько стоят мандарины в Белгороде и какие факты влияют на их цены.

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