Как белгородцам выбрать хорошие мандарины к Новому году и как их лучше хранить

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
По итогам получилось так. Многие при покупке мандаринов сразу обращают внимание, если на цитрусовом есть зелёные листики. Мол, показатель свежести. Однако это не совсем так, потому что даже с зелёными листиками может попасться не совсем «молоденький» мандарин.
Так как выбрать хороший? Во-первых, мандарин должен быть упругим, т. е. без вмятин и без повреждений кожуры. К тому же кожура должна быть отчётливо пористая и с ровным окрасом. А ещё есть такой совет для «сладкоежек» на заметку. Чем светлее плод, тем кислее окажется его мякоть на вкус. И для любителей покислее информация пригодится.
Во-вторых, ароматность цитрусового тоже хороший показатель. Также нужно проследить, чтобы мандарин на вид и ощупь не был слишком мягким или слишком сухим. Если к тому же есть признаки плесени или гнили — брать такой мандарин тоже не стоит.
Как правильно хранить мандарины, чтобы они не испортились? Чтобы плод оставался спелым и свежим дольше, можно натереть его кожицу растительным маслом, а потом хранить в специальном отсеке для овощей и фруктов в холодильнике при +6°C. Держать мандарины в пакете не стоит. Они накопят лишнюю влагу от конденсации, что им навредит и приведёт к началу порчи и гниения. А вот если на веточках есть те самые зелёные листочки, то отрывать их не нужно.
В России наблюдается увеличение стоимости мандаринов. Согласно информации, которую передают различные СМИ, эксперты также подтверждают это явление. Журналисты Бел.Ру провели собственное исследование, чтобы выяснить, сколько стоят мандарины в Белгороде и какие факты влияют на их цены.