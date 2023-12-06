Девять советов, которые помогут сэкономить на продуктах к Новому году

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Начнём, пожалуй, с самых распространённых и логичных «лайфхаков», которыми пользуются не все. Хотя они действительно имеют «финансовый смысл» и не такие сложные.
Да, старо как мир, но действенно. К примеру, готовясь к новогодним праздникам, не всегда покупатель ограничивается одним пакетом, а это — тоже деньги. Если взять обычный пластиковый пакет, который стоит в том же «Магните» 3-5 рублей (в зависимости от объёма), то это уже лишние, пусть, и копейки. Однако одним походом за продуктами дело ведь не ограничится. Так что это дополнительные рубли сверху. К тому же, на кассе можно найти и экопакеты, стоимость которых начинается где-то от 50 рублей. Кто-то обратит внимание и на них. Стоимость уже больше.
Легче всего, действительно, взять свои пакеты, шоперы либо ещё и вместительный рюкзак. Наша журналистка поделилась, что это во многом облегчает задачу. Тем более в гололёд. Рюкзак к тому же снижает нагрузку на руки, позволяя не терять манёвренность, а плечики распределяют вес покупок более равномерно, чем ещё один лишний пакет в руке.
Тоже типичный совет, но тоже действенный. Список помогает не купить лишнее и не заходить во все отделы, которые могут заманить и красивой упаковкой. Хоть это и не совсем то, что нужно было изначально. Да и пойти голодным за покупками дело опасное. Можно загрузить в корзину или тележку много лишнего «с голодухи» и гастрономического впечатления.
«Когда дети маленькие и ты с ними идёшь в магазин, то часто попадаешься на их уловки и очаровательные глазки. Поэтому наша мама чаще ходила с отцом за покупками к праздничному столу. Тут и физическая помощь эффективнее. Дети, конечно, могут и не быть „попрошайками“. Это факт. Но всё равно могут, к примеру, накануне праздника расстроиться из-за этого. Даже если забудут про ту же шоколадку через пару минут или полчаса. Мелочь, но тоже важно»
Журналистка Бел.Ру из многодетной семьи
Это поможет и со списком разобраться, и не придумывать блюда, стоя прямо у полок с продуктами в магазине. Тем более, когда знаешь, сколько человек будут сидеть за праздничным столом, сколько они едят и что, становится намного проще сориентироваться.
Зачастую такие маркетинговые приёмы накидывают лишнее в общую сумму чека. К тому же, чем ближе к Новому году, тем сильнее это ощутимо.
Вполне можно купить хороший продукт, если он не в яркой упаковке и не от бренда, который всегда и у всех на слуху. А если у вас есть и список из продуктов, которым проверены именно вами и временем, то намного проще купить их, чем экспериментировать. Кто знает, понравится итоговый результат или нет.
Для пущего эффекта можно брать с собой в магазин калькулятор. Внимательно прочитать состав одного и того же продукта, а потом посмотреть, какой окажется выгоднее.
Если на Новый год к вам придут гости, то такой вариант довольно интересный и экономный для обеих сторон.
«На Новый год к нам часто приходит сестра отца со своей семьёй. Это уже 7-8 человек. Да и предпочтения в праздничном столе у всех разные. Поэтому это очень удобно. Мы готовим что-то своё, а они приносят ещё несколько блюд. Оливье, к примеру. Потому что в наших семьях его готовят по-разному».
Журналистка Бел.Ру
Картофель можно использовать и в качестве одного из ингредиентов для салата, и в качестве гарнира к мясу. Запечь, сварить, пожарить, потушить. А курица вполне может стать тем самым дополнением уже к гарниру и также стать ингредиентом для салата.
К тому же куриное мясо — менее жирное и меньше нагружает печень, которая в новогодние праздники окажется всё равно нагружена. Да и тот же оливье с курицей выходит дешевле, чем с колбасой. Об этом также писала редакция Бел.Ру, когда считала «индекс оливье» и «сельди под шубой». И о необычных рецептах оливье также можно почитать.
То же самое касается и некоторых других продуктов. К тому же стоит отказаться от готовых блюд и нарезок, ведь они стоят намного дороже, хотя и могут сэкономить время подготовки праздничного стола. Многое в принципе можно сделать самому. Семья нашей журналистки самостоятельно засаливает рыбу к Новому году. Это выходит дешевле и, к слову, намного вкуснее. Времени это занимает совсем немного.
Первым делом стоит заглянуть в холодильник. Может, там осталось что-то, из чего можно приготовить новогоднее блюдо? Или заглянуть в «кладовку». Вдруг там есть баночка-другая солений. Их тоже можно подать к столу и использовать в праздничных салатах.
Многие продукты, которые покупаются к новогоднему столу, вполне могут появиться на кухне заранее. Овощные, мясные или рыбные консервы. Или замороженное мясо, которое ничем не хуже свежекупленного. Единственное, чего не следует делать с мясной заморозкой — доставать его и начать поскорее размораживать. Лучше оставить его где-то на сутки в холодильнике, чтобы разморозка была постепенной и без нарушения структуры его волокон.
К тому же в последние десять дней до Нового года цены значительно повышаются.
Многие магазины сегодня имеют фирменные скидочные карты, которые очень полезны в финансовом плане. А покупая продукты, стоит обращать внимание на скидки и акции на них.
К тому же можно воспользоваться разнообразными промокодами и баллами при оффлайн- и онлайн-покупках. Это тоже помогает сэкономить.
Что касается самих продуктов, то не стоит игнорировать фрукты и овощи, которые обходятся дешевле, чем всё остальное. Зимой стоит обратить внимание на ту же капусту или груши.