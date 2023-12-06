Девять советов, которые помогут сэкономить на продуктах к Новому году

Да, старо как мир, но действенно. К примеру, готовясь к новогодним праздникам, не всегда покупатель ограничивается одним пакетом, а это — тоже деньги. Если взять обычный пластиковый пакет, который стоит в том же «Магните» 3-5 рублей (в зависимости от объёма), то это уже лишние, пусть, и копейки. Однако одним походом за продуктами дело ведь не ограничится. Так что это дополнительные рубли сверху. К тому же, на кассе можно найти и экопакеты, стоимость которых начинается где-то от 50 рублей. Кто-то обратит внимание и на них. Стоимость уже больше.