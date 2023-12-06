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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Подготовка к Новому году

Девять советов, которые помогут сэкономить на продуктах к Новому году

6 декабря 2023, 14:56
Фото: 1MI
Подготовка к Новому году

Белгородцам рассказали, как сэкономить на праздничном столе к Новому году

Продукты дорожают, а Новый год всё ближе. Вопрос, как собрать праздничный стол без особого ущерба своему кошельку, становится всё актуальнее. Журналистка Бел.Ру собрала «народные» советы и хитрости, а также поделилась теми, которыми пользуется её семья, т. к. семья многодетная, да и гости бывают.

Начнём, пожалуй, с самых распространённых и логичных «лайфхаков», которыми пользуются не все. Хотя они действительно имеют «финансовый смысл» и не такие сложные.

Ходить в магазин со своим пакетом

Да, старо как мир, но действенно. К примеру, готовясь к новогодним праздникам, не всегда покупатель ограничивается одним пакетом, а это — тоже деньги. Если взять обычный пластиковый пакет, который стоит в том же «Магните» 3-5 рублей (в зависимости от объёма), то это уже лишние, пусть, и копейки. Однако одним походом за продуктами дело ведь не ограничится. Так что это дополнительные рубли сверху. К тому же, на кассе можно найти и экопакеты, стоимость которых начинается где-то от 50 рублей. Кто-то обратит внимание и на них. Стоимость уже больше.

Легче всего, действительно, взять свои пакеты, шоперы либо ещё и вместительный рюкзак. Наша журналистка поделилась, что это во многом облегчает задачу. Тем более в гололёд. Рюкзак к тому же снижает нагрузку на руки, позволяя не терять манёвренность, а плечики распределяют вес покупок более равномерно, чем ещё один лишний пакет в руке.

Как сэкономить на продуктах, ходя в магазин со своим пакетомКак сэкономить на продуктах, ходя в магазин со своим пакетом
Как сэкономить на продуктах, ходя в магазин со своим пакетом
Фото: 1MI

Составить список продуктов и покушать перед походом в магазин

Тоже типичный совет, но тоже действенный. Список помогает не купить лишнее и не заходить во все отделы, которые могут заманить и красивой упаковкой. Хоть это и не совсем то, что нужно было изначально. Да и пойти голодным за покупками дело опасное. Можно загрузить в корзину или тележку много лишнего «с голодухи» и гастрономического впечатления.

«Когда дети маленькие и ты с ними идёшь в магазин, то часто попадаешься на их уловки и очаровательные глазки. Поэтому наша мама чаще ходила с отцом за покупками к праздничному столу. Тут и физическая помощь эффективнее. Дети, конечно, могут и не быть „попрошайками“. Это факт. Но всё равно могут, к примеру, накануне праздника расстроиться из-за этого. Даже если забудут про ту же шоколадку через пару минут или полчаса. Мелочь, но тоже важно»
Журналистка Бел.Ру из многодетной семьи
Как сэкономить в Новый годКак сэкономить в Новый год
Как сэкономить в Новый год
Фото: 1MI

Составить меню заранее

Это поможет и со списком разобраться, и не придумывать блюда, стоя прямо у полок с продуктами в магазине. Тем более, когда знаешь, сколько человек будут сидеть за праздничным столом, сколько они едят и что, становится намного проще сориентироваться.

Чтобы сэкономить, можно составить меню новогоднего стола заранееЧтобы сэкономить, можно составить меню новогоднего стола заранее
Чтобы сэкономить, можно составить меню новогоднего стола заранее
Фото: 1MI

Не вестись на марки и упаковку

Зачастую такие маркетинговые приёмы накидывают лишнее в общую сумму чека. К тому же, чем ближе к Новому году, тем сильнее это ощутимо.

Вполне можно купить хороший продукт, если он не в яркой упаковке и не от бренда, который всегда и у всех на слуху. А если у вас есть и список из продуктов, которым проверены именно вами и временем, то намного проще купить их, чем экспериментировать. Кто знает, понравится итоговый результат или нет.

Для пущего эффекта можно брать с собой в магазин калькулятор. Внимательно прочитать состав одного и того же продукта, а потом посмотреть, какой окажется выгоднее.

Для экономии покупайте знакомые продуктыДля экономии покупайте знакомые продукты
Для экономии покупайте знакомые продукты
Фото: 1MI

Распределение меню и «культурный обмен»

Если на Новый год к вам придут гости, то такой вариант довольно интересный и экономный для обеих сторон.

«На Новый год к нам часто приходит сестра отца со своей семьёй. Это уже 7-8 человек. Да и предпочтения в праздничном столе у всех разные. Поэтому это очень удобно. Мы готовим что-то своё, а они приносят ещё несколько блюд. Оливье, к примеру. Потому что в наших семьях его готовят по-разному».
Журналистка Бел.Ру
Фото: 1MI

Одни и те же продукты можно использовать для нескольких блюд

Картофель можно использовать и в качестве одного из ингредиентов для салата, и в качестве гарнира к мясу. Запечь, сварить, пожарить, потушить. А курица вполне может стать тем самым дополнением уже к гарниру и также стать ингредиентом для салата.

К тому же куриное мясо — менее жирное и меньше нагружает печень, которая в новогодние праздники окажется всё равно нагружена. Да и тот же оливье с курицей выходит дешевле, чем с колбасой. Об этом также писала редакция Бел.Ру, когда считала «индекс оливье» и «сельди под шубой». И о необычных рецептах оливье также можно почитать.

То же самое касается и некоторых других продуктов. К тому же стоит отказаться от готовых блюд и нарезок, ведь они стоят намного дороже, хотя и могут сэкономить время подготовки праздничного стола. Многое в принципе можно сделать самому. Семья нашей журналистки самостоятельно засаливает рыбу к Новому году. Это выходит дешевле и, к слову, намного вкуснее. Времени это занимает совсем немного.

Как сэкономить на продуктах к Новому годуКак сэкономить на продуктах к Новому году
Как сэкономить на продуктах к Новому году
Фото: 1MI

Посмотреть собственные запасы

Первым делом стоит заглянуть в холодильник. Может, там осталось что-то, из чего можно приготовить новогоднее блюдо? Или заглянуть в «кладовку». Вдруг там есть баночка-другая солений. Их тоже можно подать к столу и использовать в праздничных салатах.

Как сэкономить на новогоднем столеКак сэкономить на новогоднем столе
Как сэкономить на новогоднем столе
Фото: 1MI

Купить продукты с долгим сроком хранения заранее

Многие продукты, которые покупаются к новогоднему столу, вполне могут появиться на кухне заранее. Овощные, мясные или рыбные консервы. Или замороженное мясо, которое ничем не хуже свежекупленного. Единственное, чего не следует делать с мясной заморозкой — доставать его и начать поскорее размораживать. Лучше оставить его где-то на сутки в холодильнике, чтобы разморозка была постепенной и без нарушения структуры его волокон.

К тому же в последние десять дней до Нового года цены значительно повышаются.

Как сэкономить на продуктах для праздничного стола на Новый годКак сэкономить на продуктах для праздничного стола на Новый год
Как сэкономить на продуктах для праздничного стола на Новый год
Фото: 1MI

Пользоваться скидками и сезонными продуктами

Многие магазины сегодня имеют фирменные скидочные карты, которые очень полезны в финансовом плане. А покупая продукты, стоит обращать внимание на скидки и акции на них.

К тому же можно воспользоваться разнообразными промокодами и баллами при оффлайн- и онлайн-покупках. Это тоже помогает сэкономить.

Что касается самих продуктов, то не стоит игнорировать фрукты и овощи, которые обходятся дешевле, чем всё остальное. Зимой стоит обратить внимание на ту же капусту или груши.

Экономия на продуктах питания к Новому годуЭкономия на продуктах питания к Новому году
Экономия на продуктах питания к Новому году
Фото: 1MI
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