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Ёлка на Соборной площади в Белгороде

Белгород продолжают украшать к Новому году: что уже изменилось

6 декабря 2023, 10:36
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Ёлка на Соборной площади в Белгороде

Белгород меняется к новогодним праздникам

На Соборной площади продолжают устанавливать главную ёлку города. Рядом с ней появились световые арки и домики. Украшен фасад драмтеатра, подсвечена аллея парка Победы. Изменился цветовой фон городских мостов, сообщил мэр Валентин Демидов.

Белгород продолжают наряжать к Новому году. Так, на стометровке уже украсили деревья. Подсветку включат на аллеях в парке Победы и на Народном бульваре.

Около Центрального парка и «Белгород-Арены» появились тематические входные группы. В новом цветовом фоне выполнена подсветка городских мостов.

Приготовления к празднику продолжаются и на Соборной площади. Украшены фасады зданий регионального правительства и драмтеатра. Около ёлки установили световые арки и домики.

Продолжается и установка главного новогоднего дерева. Сейчас рабочие надевают на каркас искусственную хвою. Всего предстоит установить более 2,5 тыс. веток. Напомним, что украсят новогоднюю ель шарами и гирляндами, а на её верхушке будет красоваться снежинка.

На Соборной площади к Новому году также должны появиться качели, ярмарочные павильоны, горка. Вновь откроется и крытый каток. Вход в него будет бесплатным.

В Центральном парке тем временем откроют ледовые дорожки. Правда, за вход придётся заплатить 50 рублей. А в парке Победы белгородцы вновь смогут посмотреть не репродукции картин в «Эрмитаже».

Добавим, что ёлочные базары в Белгороде откроются 16 декабря.

Не только каток и ёлка: что установят на Соборной площади в Белгороде к Новому году
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