Белгород продолжают украшать к Новому году: что уже изменилось

Продолжается и установка главного новогоднего дерева. Сейчас рабочие надевают на каркас искусственную хвою. Всего предстоит установить более 2,5 тыс. веток. Напомним, что украсят новогоднюю ель шарами и гирляндами, а на её верхушке будет красоваться снежинка.