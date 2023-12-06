Белгород продолжают украшать к Новому году: что уже изменилось

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Белгород продолжают наряжать к Новому году. Так, на стометровке уже украсили деревья. Подсветку включат на аллеях в парке Победы и на Народном бульваре.
Около Центрального парка и «Белгород-Арены» появились тематические входные группы. В новом цветовом фоне выполнена подсветка городских мостов.
Приготовления к празднику продолжаются и на Соборной площади. Украшены фасады зданий регионального правительства и драмтеатра. Около ёлки установили световые арки и домики.
Продолжается и установка главного новогоднего дерева. Сейчас рабочие надевают на каркас искусственную хвою. Всего предстоит установить более 2,5 тыс. веток. Напомним, что украсят новогоднюю ель шарами и гирляндами, а на её верхушке будет красоваться снежинка.
На Соборной площади к Новому году также должны появиться качели, ярмарочные павильоны, горка. Вновь откроется и крытый каток. Вход в него будет бесплатным.
В Центральном парке тем временем откроют ледовые дорожки. Правда, за вход придётся заплатить 50 рублей. А в парке Победы белгородцы вновь смогут посмотреть не репродукции картин в «Эрмитаже».
Добавим, что ёлочные базары в Белгороде откроются 16 декабря.