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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Топ-5 самых популярных советских рецептов к Новому году

Топ-5 самых популярных советских рецептов к Новому году

6 декабря 2023, 14:12
Фото: Midjourney
«Новое — это хорошо забытое старое». Новогодний стол в советское время был у многих очень схож. Заботливые хозяйки активно готовились к празднику заранее: составляли меню и не забывали о запасах.

Передавать рецепты было принято устно или на небольших записках, которые впоследствии тщательно помещали в семейную кулинарную книгу.

Какие новогодние угощения были самыми популярными в СССР — описано ниже. Журналисты Бел.Ру собрали топ-5 лучших рецептов.

Салат «Оливье»

Представленный рецепт является классическим, но каждая семья готовила салат по-своему. Кто-то не добавлял лук, зато варил морковь. Были те, кто признавал только солёные огурцы и не допускал свежие. Причина проста — в зимнее время свежие огурцы были недоступны на прилавках. Кроме того, довольно часто можно было встретить более изысканный вариант этого блюда с добавлением языка вместо колбасы. Вариации с отварной говядиной и курицей также существовали, но они были не так популярны.

Ингредиенты:

  • картофель 500 гр.
  • морковь 200 гр.
  • яйца 4 шт.
  • лук 100 гр.
  • колбаса «Докторская» 300 гр.
  • горошек консервированный 1 банка
  • огурцы маринованные 400 гр.
  • майонез 200 гр.

Приготовление простое: яйца, картофель и морковь следует предварительно сварить. Затем нарезать все ингредиенты кубиками. Соединить всё в большой миске, добавить зелёный горошек и мелко нарезанный укроп. Смешать салат с майонезом, по вкусу поперчить и посолить.

Фото: Midjourney

Селёдка под шубой

Второй по популярности салат в СССР. Традиционным новогодним салатом блюдо стало в 1970-х. Из-за невероятной популярности, существует огромное количество вариантов его приготовления. Но «тот самый» выглядит следующим образом:

Ингредиенты:

  • филе сельди 350 гр.
  • картофель 3-4 шт. (500 гр.)
  • морковь 2 шт. (300 гр.)
  • свёкла 2 шт. (500 г)
  • яйца 4 шт.
  • лук ½ шт.
  • майонез 250 гр.
  • соль по вкусу

Для начала нужно приготовить все ингредиенты. Затем отварить свёклу, картофель, морковь и яйца. Филе сельди нарезали небольшими кубиками. Затем форму для салата выкладывали кубики репчатого лука, а сверху селёдку. Всё покрывали майонезом. Следующий слой — натёртый картофель. Его солили и также поливали майонезом. Далее на тёрке тёрли морковь, выкладывали в форму и поливали майонезом. Следующий слой — натёртые яйца, политые майонезом. И финальный слой — натёртая свёкла и майонез.

Фото: Midjourney

Винегрет

Салат «Винегрет» — это блюдо, которое уже давно признано классикой независимо от времени года. Этот овощной салат, богатый на питательные вещества, лёгкий и яркий, всегда остаётся популярным в меню как во время поста, так и в обычные и праздничные дни.

Существует множество вариаций и способов приготовления этого блюда, но универсальная и классическая версия — винегрет с зелёным горошком. Он готовится из отварных овощей, таких как свёкла, морковь и картофель, а также с добавлением лука, солёных огурцов и капусты. Салат обязательно заправляется незабываемой смесью из растительного масла, горчицы и небольшого количества уксуса.

Ингредиенты:

  • свёкла 600 гр.
  • картофель 400 гр.
  • морковь 300 гр.
  • горошек консервированный 300 гр.
  • огурцы солёные бочковые 5 шт.
  • лук 100 гр.
  • масло подсолнечное ½ стакана
  • соль по вкусу

Есть ещё варианты приготовления с квашеной капустой или с маринованными огурцами вместо солёных.

Фото: 1MI

Салат «Австрийский»

Этот популярный в СССР салат напоминает «Мимозу», но есть существенные отличия. Секретный ингредиент, который придаёт нежный вкус — замороженное и мелко натёртое сливочное масло.

Ингредиенты:

  • яйца 6 шт.
  • сыр 100 гр.
  • рыбные консервы в собственном соку (сайра, сардина, горбуша) 1 банка
  • лук ½ шт.
  • масло сливочное замороженное 50 гр.
  • майонез 100 гр.
  • сметана 100 гр.

Салат выкладывается следующими слоями:

  • белки яиц
  • ошпаренный/маринованный лук
  • рыба
  • масло
  • желтки
  • сыр

Все слои смазывали майонезом, смешанным со сметаной 50/50. Для украшения часто использовали петрушку и грецкие орехи.

Холодец или заливное

Холодец, также известный как студень, является древним русским мясным блюдом, которое благодаря своей высокой питательности всегда в большом спросе в холодные зимние дни. Со временем холодец не только не потерял своей популярности, но и оставался неизменным в приготовлении, сохраняя ту же самую суть — вкусность и сытность, только с небольшими вариациями в кулинарных приёмах.

Ингредиенты:

  • говяжья голяшка 1,5 кг
  • свиные ножки 1,5 кг
  • птица (петух, потрошки) 1,5 кг
  • лук 2 шт.
  • морковь 2 шт.
  • лавровый лист 3 шт.
  • перец горошком чёрный, душистый
  • соль
  • чеснок 1 головка (по желанию)
  • желатин

Этапы приготовления:

  • Мясо отваривали и сливали первую воду. Затем опять ставили варить в новой воде.
  • После закипания варили около четырёх часов, пока мясо не начинало отваливаться от костей. Затем добавляли соль, луковицу, перец горошком и варили ещё около 40 минут.
  • Затем кастрюлю снимали с плиты и остужали.
  • Следующий шаг — мясо вынимали из бульона и очищали от костей. Бульон процеживали через марлю, для прозрачности.
  • Далее — «сборка холодца». Сначала мелко нарезали мясо, чтобы холодец потом было удобно нарезать порционно. Добавляли желатин.
  • Мясо укладывали на дно формы для холодца.

Заливали мясо бульоном, выкладывали сверху морковь, петрушку и отправляли холодец остывать к праздничному столу.

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#Белгородская область#Белгород#Кристина Семенчук#Салат#Оливье#Селёдка под шубой#Винегрет#Холодец
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