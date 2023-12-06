Топ-5 самых популярных советских рецептов к Новому году

Представленный рецепт является классическим, но каждая семья готовила салат по-своему. Кто-то не добавлял лук, зато варил морковь. Были те, кто признавал только солёные огурцы и не допускал свежие. Причина проста — в зимнее время свежие огурцы были недоступны на прилавках. Кроме того, довольно часто можно было встретить более изысканный вариант этого блюда с добавлением языка вместо колбасы. Вариации с отварной говядиной и курицей также существовали, но они были не так популярны.