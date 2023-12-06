Топ-5 самых популярных советских рецептов к Новому году

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Передавать рецепты было принято устно или на небольших записках, которые впоследствии тщательно помещали в семейную кулинарную книгу.
Какие новогодние угощения были самыми популярными в СССР — описано ниже. Журналисты Бел.Ру собрали топ-5 лучших рецептов.
Представленный рецепт является классическим, но каждая семья готовила салат по-своему. Кто-то не добавлял лук, зато варил морковь. Были те, кто признавал только солёные огурцы и не допускал свежие. Причина проста — в зимнее время свежие огурцы были недоступны на прилавках. Кроме того, довольно часто можно было встретить более изысканный вариант этого блюда с добавлением языка вместо колбасы. Вариации с отварной говядиной и курицей также существовали, но они были не так популярны.
Ингредиенты:
Приготовление простое: яйца, картофель и морковь следует предварительно сварить. Затем нарезать все ингредиенты кубиками. Соединить всё в большой миске, добавить зелёный горошек и мелко нарезанный укроп. Смешать салат с майонезом, по вкусу поперчить и посолить.
Второй по популярности салат в СССР. Традиционным новогодним салатом блюдо стало в 1970-х. Из-за невероятной популярности, существует огромное количество вариантов его приготовления. Но «тот самый» выглядит следующим образом:
Ингредиенты:
Для начала нужно приготовить все ингредиенты. Затем отварить свёклу, картофель, морковь и яйца. Филе сельди нарезали небольшими кубиками. Затем форму для салата выкладывали кубики репчатого лука, а сверху селёдку. Всё покрывали майонезом. Следующий слой — натёртый картофель. Его солили и также поливали майонезом. Далее на тёрке тёрли морковь, выкладывали в форму и поливали майонезом. Следующий слой — натёртые яйца, политые майонезом. И финальный слой — натёртая свёкла и майонез.
Салат «Винегрет» — это блюдо, которое уже давно признано классикой независимо от времени года. Этот овощной салат, богатый на питательные вещества, лёгкий и яркий, всегда остаётся популярным в меню как во время поста, так и в обычные и праздничные дни.
Существует множество вариаций и способов приготовления этого блюда, но универсальная и классическая версия — винегрет с зелёным горошком. Он готовится из отварных овощей, таких как свёкла, морковь и картофель, а также с добавлением лука, солёных огурцов и капусты. Салат обязательно заправляется незабываемой смесью из растительного масла, горчицы и небольшого количества уксуса.
Ингредиенты:
Есть ещё варианты приготовления с квашеной капустой или с маринованными огурцами вместо солёных.
Этот популярный в СССР салат напоминает «Мимозу», но есть существенные отличия. Секретный ингредиент, который придаёт нежный вкус — замороженное и мелко натёртое сливочное масло.
Ингредиенты:
Салат выкладывается следующими слоями:
Все слои смазывали майонезом, смешанным со сметаной 50/50. Для украшения часто использовали петрушку и грецкие орехи.
Холодец, также известный как студень, является древним русским мясным блюдом, которое благодаря своей высокой питательности всегда в большом спросе в холодные зимние дни. Со временем холодец не только не потерял своей популярности, но и оставался неизменным в приготовлении, сохраняя ту же самую суть — вкусность и сытность, только с небольшими вариациями в кулинарных приёмах.
Ингредиенты:
Этапы приготовления:
Заливали мясо бульоном, выкладывали сверху морковь, петрушку и отправляли холодец остывать к праздничному столу.