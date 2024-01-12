Мороз под -25 °С: синоптики дают неутешительный прогноз для теплолюбивых белгородцев

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Белгородской области в субботу, 13 января, придут сильные морозы. Завтра в регионе будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура ночью местами опустится до -24 °С. Днём тоже холодно — до -17 °С.
В Белгороде в ночь на субботу ожидается до -20 °С. При этом будет малооблачно и без осадков, небольшой ветер до 2 м/с. В дневное время столбик термометра покажет -13 °С. Будет переменная облачность, по-прежнему без осадков.
В воскресенье, 14 января, в тёмное время суток похолодает до -17 °С, временами ожидается небольшой снег. Порывы ветра при этом составят 4 м/с. Днём температура поднимется до -6 °С, выпадет снег. Порывы ветра утихнут до 2 м/с.
На следующей неделе в областном центре ожидается снежная погода. Небольшие морозы продержатся до среды, 17 января. С четверга синоптики пообещали потепление до 0 °С.