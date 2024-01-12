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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Мороз

Мороз под -25 °С: синоптики дают неутешительный прогноз для теплолюбивых белгородцев

12 января 2024, 12:08
Фото: 1MI
Мороз

Сильный мороз придёт в Белгородскую область в выходные

13 января на территории области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью температура опустится до -24° С. Днём ожидается до -17 °С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 13 января, придут сильные морозы. Завтра в регионе будет облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура ночью местами опустится до -24 °С. Днём тоже холодно — до -17 °С.

В Белгороде в ночь на субботу ожидается до -20 °С. При этом будет малооблачно и без осадков, небольшой ветер до 2 м/с. В дневное время столбик термометра покажет -13 °С. Будет переменная облачность, по-прежнему без осадков.

В воскресенье, 14 января, в тёмное время суток похолодает до -17 °С, временами ожидается небольшой снег. Порывы ветра при этом составят 4 м/с. Днём температура поднимется до -6 °С, выпадет снег. Порывы ветра утихнут до 2 м/с.

На следующей неделе в областном центре ожидается снежная погода. Небольшие морозы продержатся до среды, 17 января. С четверга синоптики пообещали потепление до 0 °С.

Чего белгородцам ожидать от погоды в последнюю пятницу года?
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