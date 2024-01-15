Крещенские морозы? Какие сюрпризы готовит погода для белгородцев 19 января

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Прогнозы погоды на текущую неделю появились на разных профильных сайтах. Бел.Ру изучило их содержание и выяснило, какую температуру синоптики обещают на Крещение в пятницу.
Портал Gismetio заверяет, что 19 января в Белгороде воздух прогреется до +4° С. При этом относительно тепло станет уже ночью: в полночь прогнозируют +3° С. Также возможны осадки в виде дождя. Потепление начнётся в четверг вечером и закончится в субботу утром, сразу после праздника Крещения.
Аналогичный прогноз погоды даёт и «Яндекс». Весь день с раннего утра температура будет держаться в районе +4° С. Лишь к ночи столбик термометра сперва опустится до 0° С, а затем — до -1° С. Аналогичная история с осадками. Весь день будет идти мелкий дождь, а после захода солнца его постепенно сменит снегопад.
В прошлом году праздник белгородцы также встречали в «тепле». Тогда температура воздуха поднялась до +7 °C. Внезапный «плюс» не смог испортить лёд, и Крещение прошло удачно.