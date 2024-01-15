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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Белгородцам обещают плюсовую погоду на Крещение

Крещенские морозы? Какие сюрпризы готовит погода для белгородцев 19 января

15 января 2024, 14:30
Фото: 1MI

Белгородцам обещают плюсовую погоду на Крещение

19 января православные отмечают Крещение. Согласно прогнозу погоды, традиционных морозов в этот день ждать не стоит. Вместо этого белгородцам стоит быть готовыми к плюсовой температуре и дождю.
Сюжет
Погода

Прогнозы погоды на текущую неделю появились на разных профильных сайтах. Бел.Ру изучило их содержание и выяснило, какую температуру синоптики обещают на Крещение в пятницу.

Портал Gismetio заверяет, что 19 января в Белгороде воздух прогреется до +4° С. При этом относительно тепло станет уже ночью: в полночь прогнозируют +3° С. Также возможны осадки в виде дождя. Потепление начнётся в четверг вечером и закончится в субботу утром, сразу после праздника Крещения.

Аналогичный прогноз погоды даёт и «Яндекс». Весь день с раннего утра температура будет держаться в районе +4° С. Лишь к ночи столбик термометра сперва опустится до С, а затем — до -1° С. Аналогичная история с осадками. Весь день будет идти мелкий дождь, а после захода солнца его постепенно сменит снегопад.

В прошлом году праздник белгородцы также встречали в «тепле». Тогда температура воздуха поднялась до +7 °C. Внезапный «плюс» не смог испортить лёд, и Крещение прошло удачно.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Дождь#Снег#Температура#Традиции#Православие#Крещение#Белгород#Морозы#Артем Черненко
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