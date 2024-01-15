Крещенские морозы? Какие сюрпризы готовит погода для белгородцев 19 января

Аналогичный прогноз погоды даёт и «Яндекс». Весь день с раннего утра температура будет держаться в районе +4° С. Лишь к ночи столбик термометра сперва опустится до 0° С, а затем — до -1° С. Аналогичная история с осадками. Весь день будет идти мелкий дождь, а после захода солнца его постепенно сменит снегопад.