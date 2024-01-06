Святочные гадания: как узнать у духов о делах сердечных и о своём будущем?

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Святками называют период между Рождеством Христова, которое наступает 7 января, и Крещением Господня, т. е. 19 января. Это время у восточных славян издавна считалось самым благоприятным и «честным» периодом для гаданий. Особенно в Рождественский вечер, Васильевский и Крещенский. Почему так?
По поверьям, в зимние святки, близкие к зимнему солнцестоянию, грань между миром живых и миром духов становится наиболее тонкой, а сама нечисть становится очень сильной. Именно в этот момент можно разузнать у этих существ будущее и получить совет. Но делать это нужно с особой осторожностью, чтобы, наоборот, не навлечь на себя несчастья. Гадали наши предки обычно в местах обитания тех самых духов. Колодцы, кладбища, чердаки, заброшенные дома, леса, перекрёстки дорог, за воротами домов, бани, хлев или центр всего дома — печи.
Также наши предки называли вторую неделю святок самой подходящей для проведения ритуалов и ворожбы. Называется «страшной». С 14 января она и начинается. Считается, что с этого дня и на всю оставшуюся неделю начисть из ада отпускали тоже отпраздновать Рождество, пока Бог занят тем, что радуется рождению своего сына.
Гадали восточные славяне по «трём вопросам», главным. На урожай, на любовь, на будущее семьи или своё. Причём святочные обряды всегда самостоятельны — обособлены от всех остальных обрядов, которые могли проводить в то же время. Их связывать было нельзя.
Гадали и в компании, и по одному. Подобных запретов не было и нет. Лучшими местами считаются всё те же, традиционные. Но в современном мире приходится заниматься этим и прямо в собственной квартире.
А вот дожидаться полуночи необязательно. Можно начинать гадать, когда сядет солнце. Из-за того, что обычаи больше языческие, гадающие зачастую снимают нательные крестики и отворачивают иконы к стене, завернув в полотенце. Чтобы не злить святых. Исключение составляют гадания по Библии.
Неизменные атрибуты для гаданий — зеркала, блюдца, кольца, свечи и, конечно же, сапоги.
Обычно для этого гадания использовали деревянную щепу, на которую ставили горящую свечу. В нашем случае таким «корабликом» может послужить обычная маленькая свеча на подложке.
Итак, понадобится набрать таз с водой, а по его краям прикрепить небольшие записки с загаданными событиями на предстоящий год. Потом на воду запускают «кораблик». К какой записке он «причалит», то и будет ждать в будущем.
Гадать можно и одному, и вместе с кем-то. Раньше обычно гадали компанией. Для этого берут несколько пар обуви, лук, рюмку, золотое кольцо, кольцо обычное или обручальное, сахар и золу. Всё это по одному кладётся в каждый из предметов обуви, перемешивают и делают свой выбор. Кому, что выпало, то человека и ждёт в будущем.
Лук — слёзы, кольцо — замужество, золотое кольцо — богатство, рюмка — пьянство, зола — несчастье, сахар — счастье и достаток. Сегодня же можно взять самые разнообразные предметы, которые вызывают определённые ассоциации у гадающих.
Есть несколько видов. Первый — с воском, второй — с тенью. В первом случае, как многим уже известно, берётся блюдечко с водой и свеча. Воск капают в воду и смотрят на его очертания. То, что вы увидели — ваше будущее.
Во втором случае берут лист бумаги и блюдечко, над которым сжигают этот лист, но не донка, т. е. не до ровной кучки пепла. Потом подносят к источнику света (к свече) и смотрят, на что будет похожа тень. Такое предсказание.
Подойдёт тем, у кого есть пушистый питомец-мяука. Это гадание на исполнение желания. загадайте его и позовите кошку или кота. Если порог комнаты животное переступит левой лапой — сбудется, правой — не в этом году.
Тоже довольно распространённый способ. Можно загадать вопрос или желание, а потом открыть случайную страницу и ткнуть пальцем в одну из строчек. Это будет ответом. Чаще всего для этого гадания берут либо книгу «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова либо же Библию. Подобным образом можно гадать и на дела сердчечные.
Здесь всё то же самое, что и при гадании на будущее, но с одним отличием. В воске и тени нужно попробовать рассмотреть черты суженого или суженой, приметы или, в случае с воском, очертания кольца. А если увидите букву, то она покажет первую букву имени человека.
Ещё одно простое гадание. На небольших кусочках бумаги нужно написать имена и положить их под подушку перед сном. Когда проснётесь, вытащите наугад одну из них. Вот оно — имя будущей второй половинки.
Для этого понадобится купить новую расчёску или гребешок. Предмет также кладут под подушку перед сном, приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи причесать меня». Во сне ваша судьба и покажется вам. Делать это лучше в ночь с четверга на пятницу.
То же самое можно провернуть и с зеркалом. Однако новое покупать не нужно. Просто положите его под подушку со словами — «Суженый мой, ряженый, покажись мне». Это похоже на более лёгкую версию традиционного гадания с зеркальным коридором или в с зеркалом и свечой, как гадала героиня Василия Жуковского — Светлана.
На стол, накрытый тканью либо скатертью, ставят зеркало и по обеим его сторонам свечи, а потом внимательно всматриваются в отражение. Трижды сперва зовут суженого. Приглашают на ужин (в таком случае лучше поставить на стол две пары обеденных предметов — для себя и для гостя), зовут показаться или прийти «наряженным». Ждать нужно без дополнительных источников света, в тишине. Одной или с верными подругами. То же самое с зеркальным коридором, когда зеркала ставят друг напротив друга.
Когда сможете разглядеть черты лица или силуэт и решите, что увидели достаточно, то произнесите, а лучше негромко крикните, следующее: «Чур сего места». Это делается для того, чтобы спугнуть или прогнать нечисть и беса, который, по повериям, может не только принять облик суженого и показаться в нём в зеркале, но и оставить подарок.
Предки верили, что, если очень долго рассматривать образ в зеркале, то бес может оставить небольшой подарок. Кольцо, пуговицу, нож или любой другой. Считалось, что он принёс его из дома того самого человека. После получения такого презента фразу выше тоже нужно будет произнести.