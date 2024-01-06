Святочные гадания: как узнать у духов о делах сердечных и о своём будущем?

По поверьям, в зимние святки, близкие к зимнему солнцестоянию, грань между миром живых и миром духов становится наиболее тонкой, а сама нечисть становится очень сильной. Именно в этот момент можно разузнать у этих существ будущее и получить совет. Но делать это нужно с особой осторожностью, чтобы, наоборот, не навлечь на себя несчастья. Гадали наши предки обычно в местах обитания тех самых духов. Колодцы, кладбища, чердаки, заброшенные дома, леса, перекрёстки дорог, за воротами домов, бани, хлев или центр всего дома — печи.