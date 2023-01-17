Потапов: Плюсовая температура не повлияет на лёд на Крещение

Как отметил Потапов, проводить обряд омовения нужно только в оборудованных местах. Если вход в купель со льда или по льду с противоположной стороны — это необорудованные места. Ими пользоваться нежелательно. Во всех оборудованных местах есть деревянные ступеньки с входом в воду и поручни с двух сторон.