Потапов: Плюсовая температура не повлияет на лёд на Крещение

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Как отметил Потапов, проводить обряд омовения нужно только в оборудованных местах. Если вход в купель со льда или по льду с противоположной стороны — это необорудованные места. Ими пользоваться нежелательно. Во всех оборудованных местах есть деревянные ступеньки с входом в воду и поручни с двух сторон.
Главный региональный спасатель добавил, что плюсовая температура, которая сейчас заходит, никак не повлияет на разрушение ледового покрова, который сформировался в дни, когда стояли крепкие морозы. Сейчас на закрытых водоёмах (водохранилищах, прудах) толщина льда от 10 до 20 см, а на реках — 3-8 см.
Самый важный элемент для купели — подход и спуск. На льду справа и слева могут находиться спасатели, которые могут подержать за руку в процессе омовения. Сама купель ограждается, чтобы течение не унесло под лёд.
Сергей Потапов
Напомним, в Белгородской области на Крещение оборудуют 98 купелей. Два места будет в областном центре.