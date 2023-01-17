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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Потапов: Плюсовая температура не повлияет на лёд на Крещение

Сегодня, 17:54
Фото: 1MI

Плюсовая температура не должна испортить лёд на Крещение в Белгородской области

В Белгородской области морозная погода, которая держалась в начале января, сформировала ледовый покров. Поэтому плюсовая температура не повлияет на лёд на Крещение. Об этом рассказал руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов.
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Погода

Как отметил Потапов, проводить обряд омовения нужно только в оборудованных местах. Если вход в купель со льда или по льду с противоположной стороны — это необорудованные места. Ими пользоваться нежелательно. Во всех оборудованных местах есть деревянные ступеньки с входом в воду и поручни с двух сторон.

Главный региональный спасатель добавил, что плюсовая температура, которая сейчас заходит, никак не повлияет на разрушение ледового покрова, который сформировался в дни, когда стояли крепкие морозы. Сейчас на закрытых водоёмах (водохранилищах, прудах) толщина льда от 10 до 20 см, а на реках — 3-8 см.

Самый важный элемент для купели — подход и спуск. На льду справа и слева могут находиться спасатели, которые могут подержать за руку в процессе омовения. Сама купель ограждается, чтобы течение не унесло под лёд.
Сергей Потапов

Напомним, в Белгородской области на Крещение оборудуют 98 купелей. Два места будет в областном центре.

В Белгородской области оборудуют 98 купелей на Крещение
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#Город#Белгородская область#Сергей потапов#Купели#Погода#Крещение#МЧС#Кристина Семенчук
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