Потепление после сильных морозов: белгородцев ожидают температурные качели

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В Белгородскую область вернётся привычная погода с небольшим морозом. Во вторник, 16 января, на территории региона будет облачно. Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В дневное время снегопад усилится. Возможны дожди. Местами будет гололёд, налипание мокрого снега и туман.
Ветер 8-13 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -7 °С. Однако днём потеплеет до -3…+2 °С.
Осадки во вторник не обойдут и Белгород. Ночью в областном центре обещают до -2 °С и снег с дождём. Днём температура поднимется до +1 °С, снова выпадут осадки в виде снега и дождя. Ночью 17 января в городе будет небольшой мороз — до -6 °С. Пройдёт небольшой снег. Днём также ожидается -6 °С, но уже без осадков.