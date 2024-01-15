Потепление после сильных морозов: белгородцев ожидают температурные качели

Осадки во вторник не обойдут и Белгород. Ночью в областном центре обещают до -2 °С и снег с дождём. Днём температура поднимется до +1 °С, снова выпадут осадки в виде снега и дождя. Ночью 17 января в городе будет небольшой мороз — до -6 °С. Пройдёт небольшой снег. Днём также ожидается -6 °С, но уже без осадков.