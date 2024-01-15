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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Снег

Потепление после сильных морозов: белгородцев ожидают температурные качели

15 января 2024, 12:51
Фото: 1MI
Снег

На Белгородскую область обрушится мокрый снег

В регион после морозов придёт потепление, вместе с тем синоптики пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега. Возможны гололедица и туман. Прогноз погоды на вторник опубликовало областное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородскую область вернётся привычная погода с небольшим морозом. Во вторник, 16 января, на территории региона будет облачно. Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В дневное время снегопад усилится. Возможны дожди. Местами будет гололёд, налипание мокрого снега и туман.

Ветер 8-13 м/с, местами ожидаются порывы до 17 м/с. В тёмное время суток температура опустится до -7 °С. Однако днём потеплеет до -3…+2 °С.

Осадки во вторник не обойдут и Белгород. Ночью в областном центре обещают до -2 °С и снег с дождём. Днём температура поднимется до +1 °С, снова выпадут осадки в виде снега и дождя. Ночью 17 января в городе будет небольшой мороз — до -6 °С. Пройдёт небольшой снег. Днём также ожидается -6 °С, но уже без осадков.

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#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Гололедица#Прогноз погоды#Белгород#Наталья Корявых#Мокрый снег
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