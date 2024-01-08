Ночью белгородцам стоит ждать морозов, а на месяц — большое количество осадков

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:19
Согласно прогнозу погоды, ночью температура воздуха в Белгороде опустится до -20℃. А утром, 9 января, составит -12℃, а к наступления ночи синоптики обещают уже -14℃. Ощущаться с утра она будет как -18℃, а к обеду как — -15℃. Также 9 и 10 января белгородцам стоит ждать снега. На ближайшие 48 часов никакого ухудшения погодных условий на территории Белгородской области не предвещается, согласно данным Гидрометцентра России.
Что касается средней месячной температуры, то на территории Белгородской области в январе она обещает быть на 1-1,5℃ выше, чем средние многолетние значения. Однако осадков в январе в Белгородской области ожидается больше нормы. Так что придётся либо радоваться снегу, либо немного его потерпеть.