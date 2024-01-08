Ночью белгородцам стоит ждать морозов, а на месяц — большое количество осадков

Согласно прогнозу погоды, ночью температура воздуха в Белгороде опустится до -20℃. А утром, 9 января, составит -12℃, а к наступления ночи синоптики обещают уже -14℃. Ощущаться с утра она будет как -18℃, а к обеду как — -15℃. Также 9 и 10 января белгородцам стоит ждать снега. На ближайшие 48 часов никакого ухудшения погодных условий на территории Белгородской области не предвещается, согласно данным Гидрометцентра России.