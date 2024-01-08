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Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:19

Updated Сегодня, 18:19

Погода

Ночью белгородцам стоит ждать морозов, а на месяц — большое количество осадков

8 января 2024, 18:00
Фото: 1MI
Погода

В Белгородской области количество осадков в январе выпадет больше месячной нормы

В Белгороде ночью будет холодно. Обещают до -20℃, утром 9 января станет теплее до -12℃, но по ощущениям температура воздуха будет ниже. В январе среднемесячная температура будет выше на 1-1,5℃, а вот количество осадков — больше нормы.
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Погода

Согласно прогнозу погоды, ночью температура воздуха в Белгороде опустится до -20℃. А утром, 9 января, составит -12℃, а к наступления ночи синоптики обещают уже -14℃. Ощущаться с утра она будет как -18℃, а к обеду как — -15℃. Также 9 и 10 января белгородцам стоит ждать снега. На ближайшие 48 часов никакого ухудшения погодных условий на территории Белгородской области не предвещается, согласно данным Гидрометцентра России.

Погода в БелгородеПогода в Белгороде
Погода в Белгороде
Фото: Гидрометцентр России

Что касается средней месячной температуры, то на территории Белгородской области в январе она обещает быть на 1-1,5℃ выше, чем средние многолетние значения. Однако осадков в январе в Белгородской области ожидается больше нормы. Так что придётся либо радоваться снегу, либо немного его потерпеть.

Аномалия температур в Белгородской областиАномалия температур в Белгородской области
Аномалия осадков в Белгородской областиАномалия осадков в Белгородской области
Аномалия температур в Белгородской области
Фото: Гидрометцентр России
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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Температура#Новости Белгорода#Белгород#Осадки#Татьяна Лукащева
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