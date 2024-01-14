15 января в Белгороде и по области ожидаются небольшой снег и гололедица

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
15 января в Белгороде и в области будет облачно, но с периодическими прояснениями. Ночью ожидается небольшой и местами умеренный снег. В дневное время, согласно прогнозу, также пройдёт небольшой снег.
А вот на дорогах белгородцы могут столкнуться с гололедицей. Ветер — 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха по области опустится до 6-11 градусов мороза, а днём будет теплее — 1-6 градусов мороза.