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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Гололёд

15 января в Белгороде и по области ожидаются небольшой снег и гололедица

14 января 2024, 13:48
Фото: 1MI
Гололёд

Прогноз погоды: небольшой снег и гололедица ожидаются в Белгороде

В Белгороде и области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, ночью и днём будет идти небольшой снег, а также возможна гололедица на дорогах. Ночью температура опустится до 6-11 градусов мороза, а днём будет теплее — 1-6 градусов мороза.
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Погода

15 января в Белгороде и в области будет облачно, но с периодическими прояснениями. Ночью ожидается небольшой и местами умеренный снег. В дневное время, согласно прогнозу, также пройдёт небольшой снег.

А вот на дорогах белгородцы могут столкнуться с гололедицей. Ветер — 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха по области опустится до 6-11 градусов мороза, а днём будет теплее — 1-6 градусов мороза.

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#Город#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Новости Белгорода#Ветер#Мороз#Белгород#Татьяна Лукащева
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