15 января в Белгороде и по области ожидаются небольшой снег и гололедица

Прогноз погоды: небольшой снег и гололедица ожидаются в Белгороде

В Белгороде и области ожидается облачная погода с периодическими прояснениями, ночью и днём будет идти небольшой снег, а также возможна гололедица на дорогах. Ночью температура опустится до 6-11 градусов мороза, а днём будет теплее — 1-6 градусов мороза.