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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

Снег

Мокрый снег и штормовой ветер: погода вновь удивит белгородцев

26 декабря 2023, 13:31
Фото: 1MI
Снег

В Белгородской области потеплеет до +6 ˚С

27 декабря на территории Белгородской области ожидаются осадки и порывы ветра до 20 м/с. При этом днём воздух может прогреться до +6 ˚С. Прогноз погоды на среду опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в среду, 27 декабря, будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами возможна гололедица.

Ветер в регионе будет западный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью температура опустится до -2…+3 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +1…+6 ˚С.

В Белгороде в тёмное время суток будет облачно, временами осадки в виде снега с дождём. Столбик термометра при этом покажет +1 ˚С. Днём в областном центре ожидаются осадки в виде дождя. Потеплеет при этом до +5 ˚С.

До Нового года в Белгороде ожидается плюсовая температура. В пятницу, 29 декабря, будут осадки в виде дождя. Ночью 1 января в областном центре пройдёт снег с дождём.

В Белгородской области ухудшится погода
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