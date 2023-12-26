Мокрый снег и штормовой ветер: погода вновь удивит белгородцев

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
В Белгородской области в среду, 27 декабря, будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами возможна гололедица.
Ветер в регионе будет западный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью температура опустится до -2…+3 ˚С. В дневное время воздух прогреется до +1…+6 ˚С.
В Белгороде в тёмное время суток будет облачно, временами осадки в виде снега с дождём. Столбик термометра при этом покажет +1 ˚С. Днём в областном центре ожидаются осадки в виде дождя. Потеплеет при этом до +5 ˚С.
До Нового года в Белгороде ожидается плюсовая температура. В пятницу, 29 декабря, будут осадки в виде дождя. Ночью 1 января в областном центре пройдёт снег с дождём.