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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Снег

Снежно и скользко, но не холодно: с какой погоды начнётся неделя для белгородцев

24 декабря 2023, 12:07
Фото: Midjourney
Снег

Снег возвращается в Белгородскую область

Осадки 25 декабря будут идти, как ночью, так и днём. Местами гололедица. При этом температура воздуха днём вновь может быть плюсовой, сообщили в региональном управлении МЧС.
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Погода

В понедельник, 25 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью возможен небольшой снег. Столбик термометра остановится на отметке от -6 °С до -1 °С. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Днём осадки продолжатся. Ожидается снег: местами небольшой, местами — умеренный. Возможна гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Днём температура составит -2…+3 °С.

В Белгороде в ночь на понедельник пройдёт снег при -3 °С. Днём ожидается снег с дождём при +2 °С.

Как сообщает Гидрометцентр, в столице региона температура будет плюсовой как минимум до 30 декабря включительно. Максимально она поднимется до +5 °С. При этом осадков в Белгороде начиная с четверга, 28 декабря, не ожидается.

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#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Инна Рогова#Белгород
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