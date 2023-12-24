Снежно и скользко, но не холодно: с какой погоды начнётся неделя для белгородцев

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В понедельник, 25 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью возможен небольшой снег. Столбик термометра остановится на отметке от -6 °С до -1 °С. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Днём осадки продолжатся. Ожидается снег: местами небольшой, местами — умеренный. Возможна гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с. Днём температура составит -2…+3 °С.
В Белгороде в ночь на понедельник пройдёт снег при -3 °С. Днём ожидается снег с дождём при +2 °С.
Как сообщает Гидрометцентр, в столице региона температура будет плюсовой как минимум до 30 декабря включительно. Максимально она поднимется до +5 °С. При этом осадков в Белгороде начиная с четверга, 28 декабря, не ожидается.