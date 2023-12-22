Гололедица и туман: какие сюрпризы белгородцам преподнесёт погода в выходные

В Белгородской области в субботу, 23 декабря, будет облачная погода. Ночью умеренные, а днём небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В тёмное время суток местами ожидается туман. Обещают синоптики и гололедицу. Местами — налипание мокрого снега. В ночное и дневное время температура от -1 ˚С до +4 ˚С.