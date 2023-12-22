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Зима

Гололедица и туман: какие сюрпризы белгородцам преподнесёт погода в выходные

22 декабря 2023, 13:16
Фото: 1MI
Зима

Небольшой мороз и мокрый снег ожидаются в Белгородской области

23 декабря на территории Белгородской области пройдёт мокрый снег, местами будет туман, гололедица. Температура ночью и днём от -1 ˚С до +4˚ С. Прогноз погоды на субботу опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 23 декабря, будет облачная погода. Ночью умеренные, а днём небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В тёмное время суток местами ожидается туман. Обещают синоптики и гололедицу. Местами — налипание мокрого снега. В ночное и дневное время температура от -1 ˚С до +4 ˚С.

В Белгороде ночью температура опустится до 0 ˚С. Пройдут небольшие осадки в виде снега с дождём. Днём температура повысится до +1 ˚С. Осадки в виде мокрого снега сохранятся. В воскресенье, 24 декабря, в областной центр придёт небольшое похолодание. В тёмное время суток пройдёт небольшой кратковременный снег, температура опустится до -3 ˚С. Днём также небольшой снег и -1 ˚С.

С понедельника, 25 декабря, в Белгороде вновь будет плюсовая температура. Она сохранится как минимум до четверга, 28 декабря.

Морозно ночью и 0°С днём: какой будет погода в Белгороде в воскресенье
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