Гололедица и туман: какие сюрпризы белгородцам преподнесёт погода в выходные

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В Белгородской области в субботу, 23 декабря, будет облачная погода. Ночью умеренные, а днём небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В тёмное время суток местами ожидается туман. Обещают синоптики и гололедицу. Местами — налипание мокрого снега. В ночное и дневное время температура от -1 ˚С до +4 ˚С.
В Белгороде ночью температура опустится до 0 ˚С. Пройдут небольшие осадки в виде снега с дождём. Днём температура повысится до +1 ˚С. Осадки в виде мокрого снега сохранятся. В воскресенье, 24 декабря, в областной центр придёт небольшое похолодание. В тёмное время суток пройдёт небольшой кратковременный снег, температура опустится до -3 ˚С. Днём также небольшой снег и -1 ˚С.
С понедельника, 25 декабря, в Белгороде вновь будет плюсовая температура. Она сохранится как минимум до четверга, 28 декабря.