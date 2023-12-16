Морозно ночью и 0°С днём: какой будет погода в Белгороде в воскресенье

На следующей неделе в Белгороде будет относительно тепло — до пятницы, 22 декабря, ожидается плюсовая температура. В понедельник, 18 декабря, в областном центре ночью до 0°С. Днём потеплеет до +1°С. Синоптики также обещают снег с дождём. Осадки ожидаются и во вторник, 19 декабря. Ночью похолодает до 0°С, днём температура поднимется до +2°С.