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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

В Белгороде в воскресенье похолодает до -9°С

Морозно ночью и 0°С днём: какой будет погода в Белгороде в воскресенье

16 декабря 2023, 11:52
Фото: 1MI

В Белгороде в воскресенье похолодает до -9°С

В тёмное время суток в областном центре будет мороз. Днём температура поднимется до 0°С, но пройдёт снег с дождём.
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Погода

В воскресенье, 17 декабря, в Белгороде ночью похолодает. В тёмное время суток температура опустится до -9°С, пройдёт небольшой снег. Днём в областном центре потеплеет до 0°С, пройдёт снег с дождём.

На следующей неделе в Белгороде будет относительно тепло — до пятницы, 22 декабря, ожидается плюсовая температура. В понедельник, 18 декабря, в областном центре ночью до 0°С. Днём потеплеет до +1°С. Синоптики также обещают снег с дождём. Осадки ожидаются и во вторник, 19 декабря. Ночью похолодает до 0°С, днём температура поднимется до +2°С.

В среду, 20 декабря, ночью +1°С и снег с дождём. В светлое время суток потеплеет до +3°С, без осадков. В четверг, 21 декабря, осадков также не ожидается. Ночью обещают до +2°С, днём — до +4°С.

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