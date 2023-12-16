Морозно ночью и 0°С днём: какой будет погода в Белгороде в воскресенье

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В воскресенье, 17 декабря, в Белгороде ночью похолодает. В тёмное время суток температура опустится до -9°С, пройдёт небольшой снег. Днём в областном центре потеплеет до 0°С, пройдёт снег с дождём.
На следующей неделе в Белгороде будет относительно тепло — до пятницы, 22 декабря, ожидается плюсовая температура. В понедельник, 18 декабря, в областном центре ночью до 0°С. Днём потеплеет до +1°С. Синоптики также обещают снег с дождём. Осадки ожидаются и во вторник, 19 декабря. Ночью похолодает до 0°С, днём температура поднимется до +2°С.
В среду, 20 декабря, ночью +1°С и снег с дождём. В светлое время суток потеплеет до +3°С, без осадков. В четверг, 21 декабря, осадков также не ожидается. Ночью обещают до +2°С, днём — до +4°С.