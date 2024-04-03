В Корпорации МСП ставка по кредитам для сферы туризма ниже рыночной

Он рассказал, что в 2023 году субъекты МСП из сферы гостиничного бизнеса привлекли 95 миллиардов рублей кредитных средств, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Сейчас в туристическую отрасль вкладываются большие инвестиции. Все больше россиян желают отдыхать в своей стране. Этого удалось достичь благодаря поддержке, предоставляемой в рамках национального проекта, пишет regnum.ru.