В Корпорации МСП ставка по кредитам для сферы туризма ниже рыночной

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, отметил, что туризм является важным для МСП направлением в сложившихся реалиях.
Развитие туристической отрасли положительно влияет на развитие других сфер, включая дороги, услуги, сервис и транспорт. Малый и средний бизнес играет ключевую роль в этом процессе, подчеркнул Мишустин.
Он рассказал, что в 2023 году субъекты МСП из сферы гостиничного бизнеса привлекли 95 миллиардов рублей кредитных средств, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Сейчас в туристическую отрасль вкладываются большие инвестиции. Все больше россиян желают отдыхать в своей стране. Этого удалось достичь благодаря поддержке, предоставляемой в рамках национального проекта, пишет regnum.ru.
В 2023 году в сферу строительства МСП привлекло 24 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем в 2022 году. При этом каждый четвертый кредитный рубль был получен с помощью господдержки.
Мишустин отметил, что благодаря поддержке Корпорации МСП предприниматели могут получать кредиты по ставкам, которые в три-четыре раза ниже рыночных. По программе льготного финансирования малый и средний бизнес получил 12 миллиардов рублей.
В своем выступлении в Госдуме председатель Правительства РФ подчеркнул важность доверительных отношений между властью и МСП. Мишустин выразил уверенность в том, что малый и средний бизнес сыграет ключевую роль в обеспечении технологического, экономического, финансового и промышленного суверенитета России.
Председатель Правительства РФ напомнил о возможностях цифровой платформы МСП.РФ, которая была создана для предоставления предпринимателям необходимой информации в онлайн-формате. На платформе можно найти данные о доступной аренде, льготных кредитах, возможностях снижения расходов и упрощения административной нагрузки. Оператором цифровой платформы является Корпорация МСП.