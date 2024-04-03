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Светофор

Светофор посреди перехода? Белгородцев удивило решение дорожников

3 апреля 2024, 06:51
Фото: 1MI
Светофор

В Белгороде посреди пешеходного перехода появился светофор

Жительница Белгорода заметила необычное решение на ремонтируемом Новом мосту. Она также прикрепила фотографию увиденного: светофор разместили посреди пешеходного перехода. Произошедшее прокомментировал мэр Валентин Демидов.

Жителей Белгорода удивил светофор посередине пешеходного перехода. Вопрос о том, как можно было поставить светофор на проходе, жительница сопроводила фотографией.

На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Ничего конкретного женщине он не сообщил, но заверил её, что с произошедшим разберутся профильные специалисты.

Светофор, возмутивший белгородкуСветофор, возмутивший белгородку
Светофор, возмутивший белгородку
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Отметим, что речь идёт о ремонте Нового моста в Белгороде. Рядом расположена школа программирования, дорогу вблизи неё решили отремонтировать и разместить автобусные остановки для удобства учеников.

На капремонт готовы выделить более 31,8 млн рублей.

Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
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#Город#Белгородская область#Дорога#Фотофакт#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Светофор#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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