Светофор посреди перехода? Белгородцев удивило решение дорожников

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Жителей Белгорода удивил светофор посередине пешеходного перехода. Вопрос о том, как можно было поставить светофор на проходе, жительница сопроводила фотографией.
На обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Ничего конкретного женщине он не сообщил, но заверил её, что с произошедшим разберутся профильные специалисты.
Отметим, что речь идёт о ремонте Нового моста в Белгороде. Рядом расположена школа программирования, дорогу вблизи неё решили отремонтировать и разместить автобусные остановки для удобства учеников.
На капремонт готовы выделить более 31,8 млн рублей.