На проект капремонта моста на проспекте Ватутина в Белгороде уйдёт 5,1 млн

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
В Белгороде проведут капитальный ремонт путепровода на проспекте Ватутина. УКС ищет специалистов, которые выполнят проектные и изыскательные работы. Начальная цена контракта составляет 5 млн 153 тыс. 389 рублей. Подрядчика выберут 25 марта.
Специалисты должны будут провести инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания, провести инженерное обследование существующих конструкций. Кроме того, подрядчику предстоит разработать проектную документацию, которая включает: ведомость дефектов, материалы с обоснованием принятых технических решений с объёмом работ и сметной стоимостью.
Работы должны завершить в течение 90 дней со дня заключения контракта.
Напомним, что в Белгороде идут работы по ремонту Нового моста. На участке уже сделали расширение и уложили новый асфальт на полосе по улице 5 Августа.