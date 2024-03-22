Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Проект

На проект капремонта моста на проспекте Ватутина в Белгороде уйдёт 5,1 млн

22 марта 2024, 09:57
Фото: 1MI
Проект
Управление капитального строительства Белгорода ищет подрядчика, который выполнит проектные и изыскательные работы, следует из документов на госзакупках.

В Белгороде проведут капитальный ремонт путепровода на проспекте Ватутина. УКС ищет специалистов, которые выполнят проектные и изыскательные работы. Начальная цена контракта составляет 5 млн 153 тыс. 389 рублей. Подрядчика выберут 25 марта.

Специалисты должны будут провести инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания, провести инженерное обследование существующих конструкций. Кроме того, подрядчику предстоит разработать проектную документацию, которая включает: ведомость дефектов, материалы с обоснованием принятых технических решений с объёмом работ и сметной стоимостью.

Работы должны завершить в течение 90 дней со дня заключения контракта.

Напомним, что в Белгороде идут работы по ремонту Нового моста. На участке уже сделали расширение и уложили новый асфальт на полосе по улице 5 Августа.

На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переход
Узнать подробнее
Читайте также:
На Новом мосту в Белгороде появятся автобусные остановки и пешеходный переходПоявится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?Художник хотел впечатлить девушку: как появились смайлы на мосту в Белгороде?
#Город#Ремонт#Мост#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
Гладков рассказал подробности о погибшей и раненых при обстреле Белгорода
Сегодня, 06:43
Белгородский зоопарк не планируют эвакуировать, несмотря на обстрелы
Сегодня, 10:01
Минобороны: ВСУ ударили по Белгороду «вампиром»
Сегодня, 05:21
Белгородские дети начнут учиться в школах Санкт-Петербурга
Сегодня, 07:59
Погибла женщина, повреждены три медучреждения в результате новой атаки на Белгород
Сегодня, 05:54
«Без паники»: главврач — о прилёте возле перинатального центра в Белгороде
Сегодня, 07:13
"