«Почти половина села уничтожена»: что происходит в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Приграничный Грайворонский горокруг продолжает оставаться под обстрелами. Под удары попадает в том числе село Глотово.
В результате одной из атак пострадали школа и церковь. Александр Тараник, командир третьего взвода первой роты батальона «Преображенский», рассказал, что церковь совсем недавно отремонтировали, а в школе в прошлом году закончили капитальный ремонт. Теперь же церковь полностью уничтожена, а школа очень сильно разбита.
Сами жители села говорят, что за последнее время видели достаточно много, а обстрелы стали частым делом. На вопрос корреспондента, как живётся в селе, местный житель ответил: «Нормально, кому как. Было всё, и хватало всего: и свистело, и бахало».
Сообщается, что удары ВСУ наносили по селу из миномётов и реактивных системам залпового огня.