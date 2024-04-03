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Published Сегодня, 07:05

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Обстреливаемое село Глотово

«Почти половина села уничтожена»: что происходит в белгородском приграничье

3 апреля 2024, 07:05
Фото: «Известия»
Обстреливаемое село Глотово

Отремонтированные церковь и школу разбили при обстреле белгородского Глотово

Село в Грайворонском горокруге часто попадает под обстрелы. В результате атак уничтожена недавно отреставрированная церковь, сильно повреждена отремонтированная школа. Кадры с места показали журналисты «Известий».

Приграничный Грайворонский горокруг продолжает оставаться под обстрелами. Под удары попадает в том числе село Глотово.

В результате одной из атак пострадали школа и церковь. Александр Тараник, командир третьего взвода первой роты батальона «Преображенский», рассказал, что церковь совсем недавно отремонтировали, а в школе в прошлом году закончили капитальный ремонт. Теперь же церковь полностью уничтожена, а школа очень сильно разбита.

Сами жители села говорят, что за последнее время видели достаточно много, а обстрелы стали частым делом. На вопрос корреспондента, как живётся в селе, местный житель ответил: «Нормально, кому как. Было всё, и хватало всего: и свистело, и бахало».

Сообщается, что удары ВСУ наносили по селу из миномётов и реактивных системам залпового огня.

Репортаж из обстреливаемого Глотово
Видео: «Известия»
Стали известны все разрушения, полученные при обстрелах Белгородской области 1 апреля
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