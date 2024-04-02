Белгородский университет закупает бронеплёнку для защиты учебных корпусов и общежитий

БГТУ имени Шухова в Белгороде потратит на бронеплёнку более 28 млн рублей

БГТУ им. В. Г. Шухова планирует наклеить плёнку в 19 зданиях. На закупку защитной плёнки вуз готов потратить больше 28 млн рублей. Документы появились на госзакупках.