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Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

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БГТУ имени Шухова в Белгороде потратит на бронеплёнку более 28 млн рублей

Белгородский университет закупает бронеплёнку для защиты учебных корпусов и общежитий

2 апреля 2024, 14:02
Фото: 1MI

БГТУ имени Шухова в Белгороде потратит на бронеплёнку более 28 млн рублей

БГТУ им. В. Г. Шухова планирует наклеить плёнку в 19 зданиях. На закупку защитной плёнки вуз готов потратить больше 28 млн рублей. Документы появились на госзакупках.

Вуз ищет поставщика, который доставит плёнку для 19 учебных корпусов. Начальная цена контракта за плёнку для девяти зданий составляет 8 млн 660 тыс. 553 рубля. Бронеплёнку должны доставить для учебных корпусов, учебно-культурного центра, столовой, филькультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, административного корпуса.

Начальная цена ещё одного контракта составляет 7 млн 889 тыс. 415 рублей. Плёнку доставят для двух общежитий блочно-секционного типа с учебными помещениями и блоком питания.

На поставку бронеплёнки ещё для восьми учебных корпусов готовы направить 13 млн 749 тыс. 544 рубля (начальная цена контракта). Плёнку должны доставить для учебных корпусов, учебно-спортивного комплекса и лабораторий.

В цену контракта включены расходы на погрузку, разгрузку, раскрой, оклейку, а также стоимость упаковки, страхование, таможенная пошлина, налоги и сборы.

Напомним, что неделю назад во время обстрела пострадало здание общежития в Белгороде.

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#Общество#БГТУ им. Шухова#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Бронеплёнка
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