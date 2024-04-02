Белгородский университет закупает бронеплёнку для защиты учебных корпусов и общежитий

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Вуз ищет поставщика, который доставит плёнку для 19 учебных корпусов. Начальная цена контракта за плёнку для девяти зданий составляет 8 млн 660 тыс. 553 рубля. Бронеплёнку должны доставить для учебных корпусов, учебно-культурного центра, столовой, филькультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, административного корпуса.
Начальная цена ещё одного контракта составляет 7 млн 889 тыс. 415 рублей. Плёнку доставят для двух общежитий блочно-секционного типа с учебными помещениями и блоком питания.
На поставку бронеплёнки ещё для восьми учебных корпусов готовы направить 13 млн 749 тыс. 544 рубля (начальная цена контракта). Плёнку должны доставить для учебных корпусов, учебно-спортивного комплекса и лабораторий.
В цену контракта включены расходы на погрузку, разгрузку, раскрой, оклейку, а также стоимость упаковки, страхование, таможенная пошлина, налоги и сборы.
Напомним, что неделю назад во время обстрела пострадало здание общежития в Белгороде.