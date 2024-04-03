Фонд Росконгресс объявил даты проведения Российского винодельческого форума

Согласно заявлению главы правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрия Киселева, традиционно форум станет ключевым отраслевым событием года. Решения, которые будут приняты в ходе мероприятий форума, во многом определят направления работы винодельческой сферы на год вперед. При этом стоит отметить, что отечественное виноделие развивается опережающими темпами, когда год идет за два, а то и за три.