Фонд Росконгресс объявил даты проведения Российского винодельческого форума

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Стратегии и инициативы, которые будут обсуждаться в рамках форума, будут способствовать дальнейшему развитию российского винного рынка в новых условиях госрегулирования и государственной поддержки отрасли виноделия.
По словам советника президента России Антона Кобякова, большое значение в развитии винодельческой сферы имеет диалог между производителями, потребителями и регуляторами отраслевого рынка. Обмен мнениями и наработками на форуме позволит рассмотреть основные вопросы и определить стратегию для роста конкурентоспособности сектора. Все заинтересованные стороны, участвующие в форуме, выработают совместно конструктивные пути развития отрасли для достижения новых высот в виноделии.
Как сообщает 56orb.ru, организаторами события являются ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ.
Согласно заявлению главы правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрия Киселева, традиционно форум станет ключевым отраслевым событием года. Решения, которые будут приняты в ходе мероприятий форума, во многом определят направления работы винодельческой сферы на год вперед. При этом стоит отметить, что отечественное виноделие развивается опережающими темпами, когда год идет за два, а то и за три.
Информационную поддержку событию обеспечивает холдинг 1MI.