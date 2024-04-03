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Published Сегодня, 18:06

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Updated Сегодня, 18:07

Фонд Росконгресс объявил даты проведения Российского винодельческого форума

Фонд Росконгресс объявил даты проведения Российского винодельческого форума

3 апреля 2024, 18:06
Фото: 1MI
В российской столице 7–8 ноября 2024 года состоится третий Российский винодельческий форум. Событие снова станет объединяющей площадкой для представителей отраслевых ведомств и СМИ, виноделов, виноградарей, дистрибьюторов, закупщиков торговых сетей и ресторанов и блогеров.

Стратегии и инициативы, которые будут обсуждаться в рамках форума, будут способствовать дальнейшему развитию российского винного рынка в новых условиях госрегулирования и государственной поддержки отрасли виноделия.

По словам советника президента России Антона Кобякова, большое значение в развитии винодельческой сферы имеет диалог между производителями, потребителями и регуляторами отраслевого рынка. Обмен мнениями и наработками на форуме позволит рассмотреть основные вопросы и определить стратегию для роста конкурентоспособности сектора. Все заинтересованные стороны, участвующие в форуме, выработают совместно конструктивные пути развития отрасли для достижения новых высот в виноделии.

Как сообщает 56orb.ru, организаторами события являются ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства РФ.

Согласно заявлению главы правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» Дмитрия Киселева, традиционно форум станет ключевым отраслевым событием года. Решения, которые будут приняты в ходе мероприятий форума, во многом определят направления работы винодельческой сферы на год вперед. При этом стоит отметить, что отечественное виноделие развивается опережающими темпами, когда год идет за два, а то и за три.

Информационную поддержку событию обеспечивает холдинг 1MI.

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