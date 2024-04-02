Стало больше регионов, которые смогут временно принять юных белгородцев

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В детские лагеря других регионов отправили почти 8 тыс. детей из Белгородской области. Накануне, 1 апреля, ребят отвезли в Анапу, Тулу и Ульяновск. Однако это ещё не всё: в безопасные регионы планируется отправить около тысячи детей.
Губернатор области Вячеслав Гладков поговорил с главами ещё трёх регионов и попросил их временно поселить у себя юных белгородцев. Губернаторы согласились, поэтому вскоре около тысячи детей отвезут в Татарстан и Северную Осетию, а также в Омскую область.
Напомним, что по состоянию на 1 апреля в других регионах уже находились 7387 детей. За вчерашний день должны были уехать ещё 1370 ребят, в этом месяце перевезут ещё 1500 юных белгородцев. Всего школьников области приняли на отдых около 25 регионов России.
Несмотря на ряд положительных отзывов о размещении детей в других регионах, встречаются и негативные: так, детям очень не понравилось в Ставропольском крае, поэтому они попросили вернуть их «под ракеты».