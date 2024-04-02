Стало больше регионов, которые смогут временно принять юных белгородцев

Напомним, что по состоянию на 1 апреля в других регионах уже находились 7387 детей. За вчерашний день должны были уехать ещё 1370 ребят, в этом месяце перевезут ещё 1500 юных белгородцев. Всего школьников области приняли на отдых около 25 регионов России.