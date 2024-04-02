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Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Дети

Стало больше регионов, которые смогут временно принять юных белгородцев

2 апреля 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Детей из Белгородской области отправят ещё в три региона

Всего на сегодняшний день около 8 тыс. детей из Белгородской области находятся в лагерях 25 регионов России. На отдых планируется отправить ещё около тысячи ребят. Губернатор Вячеслав Гладков назвал те регионы, где юных белгородцев вскоре примут.
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Дети

В детские лагеря других регионов отправили почти 8 тыс. детей из Белгородской области. Накануне, 1 апреля, ребят отвезли в Анапу, Тулу и Ульяновск. Однако это ещё не всё: в безопасные регионы планируется отправить около тысячи детей.

Губернатор области Вячеслав Гладков поговорил с главами ещё трёх регионов и попросил их временно поселить у себя юных белгородцев. Губернаторы согласились, поэтому вскоре около тысячи детей отвезут в Татарстан и Северную Осетию, а также в Омскую область.

Напомним, что по состоянию на 1 апреля в других регионах уже находились 7387 детей. За вчерашний день должны были уехать ещё 1370 ребят, в этом месяце перевезут ещё 1500 юных белгородцев. Всего школьников области приняли на отдых около 25 регионов России.

Несмотря на ряд положительных отзывов о размещении детей в других регионах, встречаются и негативные: так, детям очень не понравилось в Ставропольском крае, поэтому они попросили вернуть их «под ракеты».

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#Общество#Белгородская область#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Татарстан#Детские лагеря#Северная осетия#Омская область#Александра Склярова
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