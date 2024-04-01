Гладков: ещё 1500 юных белгородцев примут в лагерях других регионов

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
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Updated Сегодня, 16:00
На сегодняшний день из Белгородской области в безопасные регионы вывезли 7387 детей. Их разместили в лагерях, санаториях, гостиницах и других местах, оборудованных специально для юных белгородцев. 1 апреля на отдых отправятся ещё 1370 детей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил докладывать ему о состоянии заболевших детей и о других возникших проблемах.
Все мы понимаем, что это дети и они всё равно будут болеть. Мне нужно лично докладывать, если наш ребёнок вдруг окажется в больнице. По какой причине он там, когда будет выписан, требуется ли какая-то дополнительная помощь.
Вячеслав Гладков
Из региона могут вывезти ещё около 1500 ребят, из них 500 уже ждут в других регионах. Остальных детей разместят в других областях.
Гладков также поручил главам муниципалитетов держать связь со всеми родителями, чьи дети уехали в лагеря.
Уважаемые главы, прошу вас также контролировать качество отдыха детей. Родители проживают на ваших территориях, вы ближе к людям. Берите информацию от родителей и самостоятельно доводите её до регионального министерства образования. Пожалуйста, держите эту ситуацию на контроле.
Вячеслав Гладков