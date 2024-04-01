Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

Гладков: ещё 1500 юных белгородцев примут в лагерях других регионов

Гладков: ещё 1500 юных белгородцев примут в лагерях других регионов

1 апреля 2024, 15:58
Фото: Изображение Midjourney
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, сколько детей из Белгородской области уже отвезли на отдых в лагеря других регионов. Он также отметил, что из области увезут ещё 1500 ребят.

На сегодняшний день из Белгородской области в безопасные регионы вывезли 7387 детей. Их разместили в лагерях, санаториях, гостиницах и других местах, оборудованных специально для юных белгородцев. 1 апреля на отдых отправятся ещё 1370 детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил докладывать ему о состоянии заболевших детей и о других возникших проблемах.

Все мы понимаем, что это дети и они всё равно будут болеть. Мне нужно лично докладывать, если наш ребёнок вдруг окажется в больнице. По какой причине он там, когда будет выписан, требуется ли какая-то дополнительная помощь.
Вячеслав Гладков

Из региона могут вывезти ещё около 1500 ребят, из них 500 уже ждут в других регионах. Остальных детей разместят в других областях.

Гладков также поручил главам муниципалитетов держать связь со всеми родителями, чьи дети уехали в лагеря.

Уважаемые главы, прошу вас также контролировать качество отдыха детей. Родители проживают на ваших территориях, вы ближе к людям. Берите информацию от родителей и самостоятельно доводите её до регионального министерства образования. Пожалуйста, держите эту ситуацию на контроле.
Вячеслав Гладков
Белгородские дети останутся за пределами области до конца учебного года?
Узнать подробнее
Читайте также:
За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детейСколько детей из Белгорода и приграничья отправили в Санкт-Петербург?Белгородцы просят принять в других регионах особенных детей с их семьями
#Белгородская область#Регионы#Белгород#Детские лагеря#Александра Склярова#Хорошие новости
Подпишитесь
Девять белгородцев ранены после атаки ВСУ
Сегодня, 15:08
Появилось видео из кинотеатра в Белгороде, попавшего под обстрел
Сегодня, 14:42
Восемь МКД, школа и частные дома повреждены в Белгороде после атаки ВСУ
Сегодня, 15:14
В школе в Белгороде выбило окна после дневной атаки ВСУ
Сегодня, 14:05
Прилёт «Вампира» возле «Русича» в Белгороде: рассказ журналиста, попавшего под огонь
Сегодня, 15:26
В Минобороны раскрыли подробности массированной атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 14:02
"