Буцаев: Пять компаний признаны самыми активными на цифровой платформе РЭО

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
По его словам, эти предприятия в общей сложности провели 202 сделки на сумму в 111 483 400 рублей. Он также отметил, что данные сделки включают исполнение нормативов утилизации в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом пишет vostokmedia.com.
Буцаев добавил, что электронная платформа пользуется огромным спросом среди участников отрасли и является удобным инструментом в построении экономики замкнутого цикла.
Отметим, Невский экологический оператор оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге. Участником цифровой платформы РЭО компания стала в июне прошлого года, выставив первые лоты вторсырья в объеме 175 тонн. На текущий день НЭО реализовал уже 109 сделок на 83 910 500 рублей. Регоператор также продает макулатуру, ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, а также цветные металлы. В топ-5 наиболее активных также вошли ООО «Артэко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров, ООО «Эресайкл».
Согласно заявлению руководителя ЭТП РЭО Заура Абдурахимова, ЭТП позволяет проводить полный цикл работы с ТКО в рамках российского законодательства. Данная возможность очень привлекательна для тех компаний, которые следуют принципам экономики замкнутого цикла. Наиболее активные из них уже заключили многомиллионные контракты.
«В свою очередь, мы продолжим совершенствовать площадку и расширять ее функционал», — подчеркнул Абдурахимов.