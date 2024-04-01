Буцаев: Пять компаний признаны самыми активными на цифровой платформе РЭО

Отметим, Невский экологический оператор оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге. Участником цифровой платформы РЭО компания стала в июне прошлого года, выставив первые лоты вторсырья в объеме 175 тонн. На текущий день НЭО реализовал уже 109 сделок на 83 910 500 рублей. Регоператор также продает макулатуру, ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, а также цветные металлы. В топ-5 наиболее активных также вошли ООО «Артэко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров, ООО «Эресайкл».