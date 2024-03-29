Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 марта, 09:25

Published 29 марта, 09:25

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Цифровые сервисы СОГАЗа помогают сократить время на лечение пациентов в 2 раза

29 марта 2024, 09:25
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8JxNEF
Дорога до клиники, первичный и повторные приёмы, получение результатов анализов — на всём этом обладатели полиса ДМС экономят до 45 часов в год, ведь многие медицинские услуги доступны онлайн.

Собрали основные преимущества цифровых сервисов по ДМС:

1. ИИ поможет быстро разобраться в симптомах.

В мобильном приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование» доступен умный симптом-чекер на основе ИИ. Он проанализирует данные о самочувствии и направит на онлайн-консультацию или очный приём к профильному врачу.

2. Медицинские консультации доступны онлайн.

Дежурный терапевт на связи круглосуточно, он ответит на все вопросы о здоровье. При необходимости — назначит план лечения и выпишет направление на анализы.

3. За результатами анализов не нужно ехать в лабораторию.

Результаты готовых исследований придут на электронную почту, а по ряду лабораторий будут доступны в электронной медкарте в мобильном приложении.

4. Расшифровка анализов без посещения врача.

Результаты исследований можно обсудить онлайн с профильным специалистом. Врач поможет разобраться в анализах и рентгеновских снимках, подскажет дальнейший план лечения.

5. Оформить полис ДМС можно онлайн.

Не нужно посещать офис. Достаточно перейти по ссылке и выбрать нужное наполнение полиса «Доктор Лайк». Помимо амбулаторного лечения в полис можно добавить стоматологию или диспансерные осмотры (для детей). Бланк полиса придёт на электронную почту.

Подпишитесь
Названы сроки отключения отопления в домах в Белгороде
Сегодня, 06:59
В мэрии Белгорода нашли начальника для департамента городского хозяйства
Сегодня, 09:13
Не только ВСУ: белгородское приграничье атаковали мародёры
Сегодня, 08:17
Будут ли эвакуировать дошкольников из-за обстановки в Белгороде?
Сегодня, 07:53
После долгого перерыва: дело Сергиенко продолжили рассматривать в суде
Сегодня, 07:33
Мизулина заметила белгородского тиктокера, оправдавшего террористов в «Крокусе»
Сегодня, 07:30
"