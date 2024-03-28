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Обстрел

«Виден их почерк»: Великобритания помогает ВСУ атаковать Белгородскую область?

28 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI
Обстрел

Посол Мирошник заявил о помощи Великобритании ВСУ с атаками на Белгород

Предположение высказал посол МИД РФ Родион Мирошник. По его мнению, в организации обстрелов, вылазок ДРГ и подготовке провокаций на Крымском мосту виднеется почерк Великобритании, пишут «Известия».

Посол МИД РФ Родион Мирошник уверен, что регулярные обстрелы Белгородской области ВСУ организует с помощью спецназа Великобритании. Это же, по мнению посла, касается и организаций вылазок диверсионных групп.

Мирошник добавил, что по перехваченным разговорам они узнали об участии британцев в подготовке провокаций на Крымском мосту. «Там виден их почерк», — добавил посол.

Отметим, что Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам на протяжении двух недель. Только за вечер 27 марта на подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей. За вчерашние сутки пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали.

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#Белгородская область#Политика#Новости Белгорода#Белгород#Великобритания#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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