Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Посол МИД РФ Родион Мирошник уверен, что регулярные обстрелы Белгородской области ВСУ организует с помощью спецназа Великобритании. Это же, по мнению посла, касается и организаций вылазок диверсионных групп.
Мирошник добавил, что по перехваченным разговорам они узнали об участии британцев в подготовке провокаций на Крымском мосту. «Там виден их почерк», — добавил посол.
Отметим, что Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам на протяжении двух недель. Только за вечер 27 марта на подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей. За вчерашние сутки пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали.