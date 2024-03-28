«Виден их почерк»: Великобритания помогает ВСУ атаковать Белгородскую область?

Отметим, что Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам на протяжении двух недель. Только за вечер 27 марта на подлёте к Белгороду система ПВО сбила 16 воздушных целей. За вчерашние сутки пострадали два человека — мужчина и женщина. Их госпитализировали.