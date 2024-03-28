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ПЦБК предложила использовать дроны для мониторинга состояния лесов Прикамья

ПЦБК предложила использовать дроны для мониторинга состояния лесов Прикамья

28 марта 2024, 09:30
Фото: пресс-служба ПЦБК
Пермская целлюлозно-бумажная компания (ПЦБК) обладает обширным опытом применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для обследования лесов на территории Пермского края.
Фото: пресс-служба ПЦБК

Беспилотники дают возможность автоматизировать процесс мониторинга лесов, повышают эффективность освоения природных ресурсов.

Издание properm.ru пишет, что принятый в начале текущего года национальный проект «Беспилотные авиационные системы» будет способствовать развитию беспилотной авиации в ближайшее время. В рамках данного проекта планируется наладить ежегодное производство беспилотных летательных аппаратов в объеме 32,5 тысячи единиц к 2030 году.

До введения запрета на использование беспилотных аппаратов в Пермском крае с 1 декабря 2022 года ПЦБК активно использовала технологию воздушно-лазерного сканирования лесных участков. Такое сканирование осуществляется при помощи квадрокоптера, оснащенного сканером LIDAR и мультиспектральной камерой. Пролетая над лесом, данный аппарат посылает вниз миллионы лазерных сигналов. С помощью специального программного обеспечения полученные данные обрабатываются, что позволяет создать высокоточную цифровую модель лесного участка с профилем каждого отдельного дерева.

Директор департамента лесообеспечения Пермской ЦБК Иван Полынский отметил, что система дает возможность определять породный состав леса, запас и состояние древесины с точностью до 95%. За один час сканируется участок площадью 100 — 150 гектаров. Для сравнения: для обследования такой площади вручную потребуется около трех дней. Таким образом, применение воздушно-лазерного сканирования сокращает объемы ручного труда и повышает эффективность использования природных ресурсов.

Воздушно-лазерное сканирование предоставляет значительный объем информации о состоянии лесного фонда. Например, мультиспектральная камера позволяет выявить изменения в состоянии деревьев и определить больные и сухостойные растения. Представитель ПЦБК отметил, что данные технологии могут быть использованы для мониторинга лесных угодий на всей территории Пермского края в качестве дополнения к региональной информационной системе «Умный лес» и традиционным методам лесоустройства.

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