ПЦБК предложила использовать дроны для мониторинга состояния лесов Прикамья

До введения запрета на использование беспилотных аппаратов в Пермском крае с 1 декабря 2022 года ПЦБК активно использовала технологию воздушно-лазерного сканирования лесных участков. Такое сканирование осуществляется при помощи квадрокоптера, оснащенного сканером LIDAR и мультиспектральной камерой. Пролетая над лесом, данный аппарат посылает вниз миллионы лазерных сигналов. С помощью специального программного обеспечения полученные данные обрабатываются, что позволяет создать высокоточную цифровую модель лесного участка с профилем каждого отдельного дерева.