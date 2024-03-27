Кто пытается помешать России в достижении успеха на мировом рынке?

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Впрочем, эксперты предполагают, что в настоящее время предпринимаются попытки пересмотреть задним числом тарифные квоты на экспорт зерна — в феврале этого года, согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ, они были распределены среди 261 экспортера. Если предположения экспертов верны, подобные попытки могут свести на нет всю положительную практику, пишет Росбалт.
Согласно одной из версий, под прицелом оказалась российская компания «Торговый дом „РИФ“», которая считается одной из наиболее динамично развивающихся и успешных в своем сегменте рынка. Ей, как отмечают некоторые эксперты, могли запретить вывоз из портов зерна, которое предназначено для отправки в Египет и в другие дружественные страны. В качестве возможного предлога такого запрета называются, среди прочего, претензии со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ) по поводу соблюдения фитосанитарных норм. Речь якобы о наличии в продукции, предназначенной для экспорта, «карантинной сорной растительности».
Однако, как известно, точно такое же по качеству и другим характеристикам зерно без проблем отправляется на экспорт с тех же самых причалов и из тех же самых хранилищ другими компаниями. Так что все более правдоподобными кажутся версии, согласно которым «РИФ» попросту стал жертвой так называемого «коммерческого заказа».
Стоит отметить, что подобные попытки искусственно ограничить работу одного из крупнейших экспортеров зерна, по сути, вступают в полное противоречие с теми усилиями, которые Россия предпринимает в отношении обеспечения продовольственной безопасности на глобальном уровне. Кроме того, они противоречат и задаче, поставленной президентом РФ, — обеспечить рост экономики, несмотря на внешние негативные факторы.
«Буквально на прошлой неделе Владимир Путин на коллегии ФСБ дал понять, что российские компании сейчас, даже несмотря на гнет санкций и нечестную конкуренцию, продолжают развиваться и им в этом необходимо оказывать поддержку», — отмечает известный российский экономист и публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.
Экономист считает, что подобная позиция госконтролера может быть объяснена или банальной погоней за отчетностью формального типа, или… Незадолго до этого собственникам компании-экспортера предложили за 11 млрд рублей продать бизнес — при том, что его рыночная цена составляет 85 млрд рублей.
К каким последствиям может привести все перечисленное? Из-за недостатка предложения цены взлетят. И не только на рынке Африки, но и на мировом. Отсутствие предложения приведет к тому, что его попробуют закрыть другие мировые игроки. В итоге дефицит зерна скажется на всем мире», — такой прогноз дает Никита Кричевский, отмечая, что это, собственно, уже и происходит.
Политолог Марат Баширов напоминает о возможной угрозе срыва реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и недостижении поставленных результатов. Впрочем, более серьезную опасность, по мнению политолога, представляет тот факт, что ситуация может нанести серьезный удар по репутации надежного поставщика продовольствия на мировые рынки, которую имеет Россия.
Так или иначе, однако время работает против интересов России. Ситуация усугубляется бюрократическими препонами и препирательствами, а зерно, которого ждут во многих странах мира, в это время простаивает в портах.