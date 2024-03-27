Кто пытается помешать России в достижении успеха на мировом рынке?

Согласно одной из версий, под прицелом оказалась российская компания «Торговый дом „РИФ“», которая считается одной из наиболее динамично развивающихся и успешных в своем сегменте рынка. Ей, как отмечают некоторые эксперты, могли запретить вывоз из портов зерна, которое предназначено для отправки в Египет и в другие дружественные страны. В качестве возможного предлога такого запрета называются, среди прочего, претензии со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ) по поводу соблюдения фитосанитарных норм. Речь якобы о наличии в продукции, предназначенной для экспорта, «карантинной сорной растительности».