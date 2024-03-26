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Больница

«Вытащил осколок из головы»: белгородец — о своём ранении при ночной атаке ВСУ

26 марта 2024, 08:20
Фото: 1MI
Больница

Пострадавший при ночной атаке ВСУ белгородец рассказал о том, как это было

При ночной атаке ВСУ пострадали двое жителей посёлка Дубовое в Белгородском районе. Одному из них уже оказали необходимую медицинскую помощь и отправили домой. О том, как белгородец получил ранение и остался жив, он рассказал журналистам «Мира Белогорья».

Минувшей ночью, примерно в 03:20, Белгородский район подвергся атаке со стороны ВСУ. Противник выпустил по региону 13 снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир». В Дубовом ранены двое мужчин, повреждены 20 домовладений.

Один из пострадавших уже вернулся из больницы. Он рассказал, как всё произошло.

Когда услышал взрыв, решил опустить своего попугайчика пониже, спрятать за холодильником — клетка стояла на столе. Как только поднял голову от кровати, почувствовал удар в голову и вытащил оттуда осколок. Кровь побежала ручьём, поэтому начал сам себя перевязывать.
раненый белгородец

После произошедшего мужчина вышел на улицу, где уже собрались люди, которые вызвали пострадавшему скорую помощь. Рану на голове белгородца зашили. Однако ещё один осколок, как оказалось, незначительно задел живот. «Там так, царапина», — признаётся мужчина.

Сотрясения у белгородца нет, поэтому его уже отпустили из больницы домой. Оказалось, что мужчина сейчас ночует во времянке, которая оборудована под жильё: он охраняет стройматериалы, необходимые ему для возведения дома.

Раненный при ночном обстреле Дубового мужчинаРаненный при ночном обстреле Дубового мужчина
Раненный при ночном обстреле Дубового мужчина
Фото: «Мир Белогорья»
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