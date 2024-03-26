«Вытащил осколок из головы»: белгородец — о своём ранении при ночной атаке ВСУ

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Минувшей ночью, примерно в 03:20, Белгородский район подвергся атаке со стороны ВСУ. Противник выпустил по региону 13 снарядов из РСЗО RM-70 «Вампир». В Дубовом ранены двое мужчин, повреждены 20 домовладений.
Один из пострадавших уже вернулся из больницы. Он рассказал, как всё произошло.
Когда услышал взрыв, решил опустить своего попугайчика пониже, спрятать за холодильником — клетка стояла на столе. Как только поднял голову от кровати, почувствовал удар в голову и вытащил оттуда осколок. Кровь побежала ручьём, поэтому начал сам себя перевязывать.
раненый белгородец
После произошедшего мужчина вышел на улицу, где уже собрались люди, которые вызвали пострадавшему скорую помощь. Рану на голове белгородца зашили. Однако ещё один осколок, как оказалось, незначительно задел живот. «Там так, царапина», — признаётся мужчина.
Сотрясения у белгородца нет, поэтому его уже отпустили из больницы домой. Оказалось, что мужчина сейчас ночует во времянке, которая оборудована под жильё: он охраняет стройматериалы, необходимые ему для возведения дома.