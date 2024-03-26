С чем связан вчерашний неожиданный день тишины в Белгороде? Версия депутата

Белгородцам объяснили, с чем могло быть связано вчерашнее затишье

Олимпийский чемпион и депутат Белгородской областной Думы Тарас Хтей прокомментировал «Известиям» периодические обстрелы региона. Он также рассказал, какая помощь в настоящий момент необходима Белгородской области, и предположил, с чем могло быть связано вчерашнее затишье без обстрелов.