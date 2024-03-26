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Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Тарас Хтей

С чем связан вчерашний неожиданный день тишины в Белгороде? Версия депутата

26 марта 2024, 08:59
Фото: 1MI
Тарас Хтей

Белгородцам объяснили, с чем могло быть связано вчерашнее затишье

Олимпийский чемпион и депутат Белгородской областной Думы Тарас Хтей прокомментировал «Известиям» периодические обстрелы региона. Он также рассказал, какая помощь в настоящий момент необходима Белгородской области, и предположил, с чем могло быть связано вчерашнее затишье без обстрелов.

Депутат Белгородской областной думы Тарас Хтей рассказал журналистам федерального издания, что в последнее время оперативная обстановка в Белгороде ухудшилась. ВСУ бьют по жилым районам, из-за чего все горожане вынуждены «бегать в цокольные этажи».

Верим, что федеральные власти обратят повышенное внимание на нашу область и постараются отодвинуть линию соприкосновения.
Тарас Хтей

Депутат тоже удивился, что 25 марта Белгород не подвергался обстрелу. «Говорят, это связано с тем, что в область приехали иностранные корреспонденты», — поделился версией Хтей.

О каких именно журналистах идёт речь, не уточняется. Однако ранее стало известно о приезде в Белгород американского корреспондент Патрика Ланкастера. Американец показал последствия обстрела города 24 марта.

В подобных условиях ежедневных обстрелов страдает и бизнес: точки общепита и магазины закрываются из-за нехватки денег и падения спроса.

Думаю, в этом направлении стоит ввести поблажки для нашего региона. У людей закончились средства, а если и были какие-то накопления, то они пошли на поддержку СВО. Начинаем жить в минус. Можно сказать, что это крик о помощи, чтобы нам сделали льготы по налогам. Мы их заслужили кровью, в прямом смысле.
Тарас Хтей

В ходе очередного обстрела повреждения получила и «Белгород Арена»: множество осколков задели стеклянный фасад здания. 21 марта в здании выбило 20% стёкол, оказалось разбито оборудование.

Насколько мне известно, эти элементы приобретались за рубежом, поэтому, учитывая санкции и проблемы с логистикой, заменить их будет непросто. Но по большому счёту это ерунда, учитывая, как страдает город, область и жители от ежедневных инцидентов.
Тарас Хтей

Отметим, что 25 марта в Белгороде и Белгородском районе действительно прошло спокойно. Однако уже ночью 26 марта — около 03:20 — ВСУ вновь атаковали регион. Под огнём оказался посёлок Дубовое: в результате атаки ранены двое мужчин, повреждены 20 домовладений.

Один из пострадавших рассказал о том, как получил ранение при ночном обстреле.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Тарас Хтей#Белгород#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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