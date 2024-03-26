Глава РЭО Буцаев: За 5 лет принято 59 нормативно-правовых актов для отрасли ТКО

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
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Updated Сегодня, 15:54
Буцаев выступил с докладом на расширенном заседании думского Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Он подвел промежуточные итоги реформы отрасли, пишет 56orb.ru.
Прежде всего гендиректор Российского экологического оператора поблагодарил законодателей за их работу. Он напомнил, что за последние 5 лет принято 59 нормативно-правовых актов. В том числе такие важные для отрасли инициативы, как закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье.
Среди наиболее важных законов, над которыми сейчас ведётся работа, он назвал следующие: об утилизации органической фракции отходов путем компостирования, об обращении с отходами III–V классов опасности, об обращении с ТКО на труднодоступных территориях — данный законопроект уже прошел первое чтение.