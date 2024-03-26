Глава РЭО Буцаев: За 5 лет принято 59 нормативно-правовых актов для отрасли ТКО

Прежде всего гендиректор Российского экологического оператора поблагодарил законодателей за их работу. Он напомнил, что за последние 5 лет принято 59 нормативно-правовых актов. В том числе такие важные для отрасли инициативы, как закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье.