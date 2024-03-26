Денис Буцаев: Господдержка позволит ускорить создание объектов утилизации ТКО

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Также глава РЭО рассказал, каким образом меры поддержки могут способствовать ускорению темпов строительства объектов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает 56orb.ru.
По заявлению Буцаева, число инфраструктурных проектов в области обработки и сортировки ТКО значительно превышает количество проектов, направленных на утилизацию. Это происходит потому, что ранее не существовало инструмента возврата инвестиций в сфере утилизации, так как не были приняты соответствующие изменения в расширенной ответственности производителей (РОП). Сейчас они по большей части приняты. «И мы рассчитываем, что это позволит существенным образом изменить темпы создания объектов утилизации», — отметил эксперт.
Согласно отчетности о реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», в минувшем году удалось достичь следующих результатов: на обработку было направлено 52,9% отходов при плане 39,7%, на утилизацию — 12,8% при плане 9,2%, на захоронение — 80,5% при плане 98%.
С 2019 года в эксплуатацию ввели 250 объектов, 134 из которых — по обработке, 65 — по утилизации, 17 — по размещению ТКО. Из перечисленных объектов 34 являются комплексными, они включают 33 участка обработки, 30 — утилизации и шесть — размещения ТКО.
В числе прочего Буцаев отметил, что, по данным Росстата, несколько лет сфера обращения с ТКО являлась самой быстроразвивающейся отраслью в экономике России.
Он подчеркнул, что в настоящее время в стране существует необходимая правовая база, позволяющая обеспечивать господдержку инвестиционных проектов. В качестве главного инструмента следует отметить предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. «Это так называемые зеленые облигации с субсидированием купонного дохода по облигациям в размере 90% от ключевой ставки Банка России», — пояснил глава РЭО.
Среди инструментов финансирования он также упомянул меру поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью при помощи предоставления грантов, в ряде случаев достигающих 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.