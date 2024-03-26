Денис Буцаев: Господдержка позволит ускорить создание объектов утилизации ТКО

По заявлению Буцаева, число инфраструктурных проектов в области обработки и сортировки ТКО значительно превышает количество проектов, направленных на утилизацию. Это происходит потому, что ранее не существовало инструмента возврата инвестиций в сфере утилизации, так как не были приняты соответствующие изменения в расширенной ответственности производителей (РОП). Сейчас они по большей части приняты. «И мы рассчитываем, что это позволит существенным образом изменить темпы создания объектов утилизации», — отметил эксперт.