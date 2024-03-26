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Денис Буцаев: Господдержка позволит ускорить создание объектов утилизации ТКО

Денис Буцаев: Господдержка позволит ускорить создание объектов утилизации ТКО

26 марта 2024, 13:32
Фото: 1MI
В ходе расширенного заседания Комитета ГД РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил о промежуточных итогах реформы отрасли по обращению с отходами.

Также глава РЭО рассказал, каким образом меры поддержки могут способствовать ускорению темпов строительства объектов утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает 56orb.ru.

По заявлению Буцаева, число инфраструктурных проектов в области обработки и сортировки ТКО значительно превышает количество проектов, направленных на утилизацию. Это происходит потому, что ранее не существовало инструмента возврата инвестиций в сфере утилизации, так как не были приняты соответствующие изменения в расширенной ответственности производителей (РОП). Сейчас они по большей части приняты. «И мы рассчитываем, что это позволит существенным образом изменить темпы создания объектов утилизации», — отметил эксперт.

Согласно отчетности о реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», в минувшем году удалось достичь следующих результатов: на обработку было направлено 52,9% отходов при плане 39,7%, на утилизацию — 12,8% при плане 9,2%, на захоронение — 80,5% при плане 98%.

С 2019 года в эксплуатацию ввели 250 объектов, 134 из которых — по обработке, 65 — по утилизации, 17 — по размещению ТКО. Из перечисленных объектов 34 являются комплексными, они включают 33 участка обработки, 30 — утилизации и шесть — размещения ТКО.

В числе прочего Буцаев отметил, что, по данным Росстата, несколько лет сфера обращения с ТКО являлась самой быстроразвивающейся отраслью в экономике России.

Он подчеркнул, что в настоящее время в стране существует необходимая правовая база, позволяющая обеспечивать господдержку инвестиционных проектов. В качестве главного инструмента следует отметить предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. «Это так называемые зеленые облигации с субсидированием купонного дохода по облигациям в размере 90% от ключевой ставки Банка России», — пояснил глава РЭО.

Среди инструментов финансирования он также упомянул меру поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью при помощи предоставления грантов, в ряде случаев достигающих 95% от объема инвестиций по концессионным соглашениям.

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