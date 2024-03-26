Более 1,7 млрд рублей микрокредитов получил малый бизнес через МСП. РФ

Напомним: ГМФО созданы для поддержки МСП и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).