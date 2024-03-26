Более 1,7 млрд рублей микрокредитов получил малый бизнес через МСП. РФ

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:54
Средняя ставка составила 6,9% годовых, что в два-три раза ниже ставок при банковском кредитовании, пишет gazeta.ru.
Как уточнил глава Корпорации МСП Александр Исаевич, средства предпринимателям выдали 76 государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) из 70 регионов. Средняя сумма кредита составила 2,2 миллиона рублей, а средний срок — 2,5 года. По словам Исаевича, малым и средним предприятиям эта поддержка стала доступна благодаря цифровизации. Он добавил, что государство видит причины отказов в предоставлении микрофинансирования, что позволяет оценивать эффективность и востребованность этой меры господдержки.
Больше всего средств МФО для малого и среднего бизнеса было выдано в Иркутской области — 426 миллионов рублей. За ними идут Башкирия и Татарстан — 202 и 179 миллионов рублей соответственно.
Также лидируют Астраханская, Ростовская, Саратовская области и Ставропольский край (объем выданных микрозаймов — 161 млн, 74 млн, 70 млн и 63 млн соответственно).
Напомним: ГМФО созданы для поддержки МСП и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями являются регионы и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы на сумму до пяти миллионов рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).
Цифровая платформа для поддержки малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.