В ЮАР впервые состоится выездная сессия ПМЭФ

«Летом 2023 года мы провели второй саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия — Африка“, по-настоящему масштабное и беспрецедентное мероприятие. Мы видим взаимный интерес и понимаем, что для продолжения плодотворного диалога необходимо использовать новые форматы, выездное мероприятие — один из них. Таким образом, мы можем при личном общении рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.