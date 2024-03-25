В ЮАР впервые состоится выездная сессия ПМЭФ

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
«Летом 2023 года мы провели второй саммит и экономический и гуманитарный форум „Россия — Африка“, по-настоящему масштабное и беспрецедентное мероприятие. Мы видим взаимный интерес и понимаем, что для продолжения плодотворного диалога необходимо использовать новые форматы, выездное мероприятие — один из них. Таким образом, мы можем при личном общении рассказать о преимуществах, которые дает площадка ПМЭФ», — отметил заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков.
Россия и ЮАР активно сотрудничают в рамках БРИКС и регулярно взаимодействуют на международном уровне, что открывает множество возможностей для бизнеса обеих стран, сообщает 56orb.ru.
Среди спикеров мероприятия — заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков, заместитель директора Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк, старший исполнительный директор Aspen Pharmacare, член South Africa BRICS Business Council Ставрос Николау, президент Black Business Council Элиас Монаге, президент African United Business Confederation Джордж Себулела и председатель правления Ladies in the Frontline SA Слаузи Зодва Могами.
Петербургский экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года. Информационный партнер ПМЭФ — медиахолдинг 1MI.