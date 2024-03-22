МСП Банк вышел в топ рейтинга организаций по финансированию малого и среднего бизнеса

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Рейтинг составило агентство «Эксперт РА», пишет gazeta.ru.
«Перед МСП Банком стояли две важные цели после его докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Первая — увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Вторая цель — финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала», — рассказал гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. По его словам, в 2022–2023 годах банк оказался прибыльным и продемонстрировал рост охвата и объема финансовой поддержки. Это стало возможным благодаря пересмотру внутренних процедур, совершенствованию скоринговой системы, налаживанию процесса цифровизации, добавил он, отметив, что в 2024 году ожидается рост кредитного портфеля не менее чем на 20%.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сообщил, что команда МСП Банка сосредоточилась на создании и более активном внедрение адресных продуктов, нацеленных на поддержку реального сектора экономики. Речь идет о высокотехнологичных и производственных компаниях, бизнесе в сфере туризма. В результате серьезные изменения претерпела структура кредитного портфеля банка. В частности, доля предприятий промышленного производства в портфеле составила 31% (прирост к 2022 году достиг 56%), доля организаций сферы услуг — 22% (прирост к 2022 году составил 48%).
Также в прошлом году банк продемонстрировал самый лучший результат по чистой прибыли с 2018 года — 1,2 миллиарда рублей (рост на 45%). Напомним, МСП Банк принимает участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Инициатором этого проекта стал президент Владимир Путин, куратором проекта является первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.