МСП Банк вышел в топ рейтинга организаций по финансированию малого и среднего бизнеса

«Перед МСП Банком стояли две важные цели после его докапитализации на девять миллиардов рублей в 2022 году. Первая — увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Вторая цель — финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала», — рассказал гендиректор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. По его словам, в 2022–2023 годах банк оказался прибыльным и продемонстрировал рост охвата и объема финансовой поддержки. Это стало возможным благодаря пересмотру внутренних процедур, совершенствованию скоринговой системы, налаживанию процесса цифровизации, добавил он, отметив, что в 2024 году ожидается рост кредитного портфеля не менее чем на 20%.