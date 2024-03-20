Погиб человек, разрушены рынок, школа: Белгородская область остаётся под ударом

Помимо этого, серьёзные разрушения зафиксированы в Грайворонском горокруге. Прилёты были в городе Грайворон, в сёлах Головчино и Сподарюшино, в посёлке Горьковский, в Мокрой Орловке, Горе-Подол, Глотово и Козинке. В Грайвороне повреждены 30 частных домов, крыша МКД, соцобъект, здание МФЦ, рынок, газовая труба. В посёлке Горьковский повреждения зафиксировали в пяти частных домах, в Мокрой Орловке пострадал один дом, в Головчино — три дома, инфраструктурный и два социальных объекта, водопровод и газовая труба.