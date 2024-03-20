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За сутки под обстрел ВСУ попали девять районов Белгородской области

Погиб человек, разрушены рынок, школа: Белгородская область остаётся под ударом

20 марта 2024, 12:25
Фото: 1MI

За сутки под обстрел ВСУ попали девять районов Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков представил сводку о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области с семи часов утра 19 марта до семи утра 20 марта. В районах повреждены машины, социальные объекты и жилые дома. Пострадали пять человек, один погиб.

В Белгородском районе пострадали пять человек, в том числе двое подростков — 14 и 15 лет. Пострадавшие находятся в больницах. В селе Козинка погиб пожилой мужчина. Его пытались вывезти в безопасное место, но автомобиль атаковал дрон-камикадзе.

Различные разрушения зафиксированы в большей части районов, попавших под обстрелы. В Белгороде после двух воздушных атак повреждена кровля, выбиты окна в складском помещении. В Разумном повреждены 52 частных дома, квартиры в 17 многоэтажках, семь надворных построек, три гаража, социальный объект и производственное здание.

В Октябрьском и Никольском пострадали по три частных дома. Также в Никольском повреждены многоквартирный дом и производственное здание. В Беловском сельском поселении пострадали два частных дома и многоэтажка. В Крутом Логе и Новосадовом повреждены по одному частному дому, в Дубовом — два частных дома.

Помимо этого, серьёзные разрушения зафиксированы в Грайворонском горокруге. Прилёты были в городе Грайворон, в сёлах Головчино и Сподарюшино, в посёлке Горьковский, в Мокрой Орловке, Горе-Подол, Глотово и Козинке. В Грайвороне повреждены 30 частных домов, крыша МКД, соцобъект, здание МФЦ, рынок, газовая труба. В посёлке Горьковский повреждения зафиксировали в пяти частных домах, в Мокрой Орловке пострадал один дом, в Головчино — три дома, инфраструктурный и два социальных объекта, водопровод и газовая труба.

Также различные разрушения зафиксированы в Шебекинском горокруге, Корочанском районе, Валуйском горокруге и Волоконовском районе. Без последствий обошлось в Краснояружском и Ивнянском районах.

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