Гладков рассказал, как бетонное укрытие спасло жизни белгородцам во время обстрела

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Губернатор Вячеслав Гладков пообщался с жителями пострадавших во время сегодняшнего обстрела домов. Оказалось, что некоторым из них жизнь спасли установленные ранее возле остановки бетонные укрытия.
«Сегодняшний обстрел показал, что те решения, которые были приняты ранее, точно помогают спасти жизни. Осколки разорвавшегося снаряда летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль. Весь посечен снаружи, но люди, которые прятались внутри, не пострадали», — написал глава региона.
Губернатор отметил, что работу по данному направлению власти будут однозначно продолжать. Так, на данный момент изготавливают новые бетонные сооружения для школ и детских садов.
Кроме того, после сегодняшних событий дополнительно решили заказать ещё сто единиц таких блоков: их установят в местах обстрелов города Белгорода в течение ближайших 20 дней.
Устанавливать подобные конструкции в городе стали в начале этого года. 14 января первые модульные укрытия установили у универмага «Белгород», на остановке рядом с горбольницей №2 и на оптовом рынке по улице Чичерина.