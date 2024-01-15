Теперь у горбольницы № 2: где на остановках в Белгороде уже установили укрытия?

Напомним, что такие модульные конструкции изготавливают для Минобороны. В Белгороде их установят в тех местах, где находится много людей. Надёжность укрытий проверили в ходе специальных испытаний: конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря, но они не разорвались.