Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Модульная конструкция у горбольницы №2 в Белгороде

Теперь у горбольницы № 2: где на остановках в Белгороде уже установили укрытия?

15 января 2024, 06:44
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Модульная конструкция у горбольницы №2 в Белгороде

Модульную конструкцию на остановке установили около белгородской больницы

В Белгороде продолжают укреплять автобусные остановки, которые должны защитить горожан при обстрелах. Помимо мешков с песком и блоков, в городе ставят отдельные модульные конструкции — таких укрытий в городе уже три. Ещё одну заметили у горбольницы №2, пишет Telegram-канал «Жесть Белгород».

На автобусных остановках в Белгороде продолжают устанавливать модульные железобетонные укрытия с двойным армированием. Об установке ещё одной такой конструкции стало известно вечером воскресенья, 14 января. Укрытие разместили на автобусной остановке рядом с городской больницей № 2. Ещё одно есть у универмага «Белгород».

Всего, по информации губернатора области Вячеслава Гладкова, в городе уже установили три модульные конструкции. Сегодня, 15 января, специалисты приступят к установке ещё десяти.

Напомним, что такие модульные конструкции изготавливают для Минобороны. В Белгороде их установят в тех местах, где находится много людей. Надёжность укрытий проверили в ходе специальных испытаний: конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря, но они не разорвались.

Модульная конструкция у горбольницы №2 в БелгородеМодульная конструкция у горбольницы №2 в Белгороде
Модульная конструкция у горбольницы №2 в Белгороде
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков поделился видео с испытанием блоков, которыми укрепляют остановки в БелгородеВ Белгороде установили качели вместо лавочек на новой остановкеБелгородцы попытались разрушить укрепления на автобусных остановках
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Остановки#Белгород#Александра Склярова#Укрытия#Автобусные остановки#Места для укрытия#Модульные конструкции
Подпишитесь
Пострадавшим от обстрелов белгородцам выдадут социальные паспорта
Сегодня, 06:26
Очное обучение или дистант? Белгородцы решат, в каком формате пройдёт новая четверть
Сегодня, 06:32
Город укрытий: в Белгороде обезопасят более 400 автобусных остановок
Сегодня, 06:28
«Пустили на самотёк». Гладков потребовал ускориться с выплатой компенсаций за авто
Сегодня, 07:11
Следите за объявлениями и не пугайтесь: Гладков предупредил белгородцев
Сегодня, 06:36
Аденовирус и ОРВИ: 17 белгородских детей, уехавших в другие регионы, заболели
Сегодня, 07:19