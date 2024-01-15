Теперь у горбольницы № 2: где на остановках в Белгороде уже установили укрытия?

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Published Сегодня, 06:44
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На автобусных остановках в Белгороде продолжают устанавливать модульные железобетонные укрытия с двойным армированием. Об установке ещё одной такой конструкции стало известно вечером воскресенья, 14 января. Укрытие разместили на автобусной остановке рядом с городской больницей № 2. Ещё одно есть у универмага «Белгород».
Всего, по информации губернатора области Вячеслава Гладкова, в городе уже установили три модульные конструкции. Сегодня, 15 января, специалисты приступят к установке ещё десяти.
Напомним, что такие модульные конструкции изготавливают для Минобороны. В Белгороде их установят в тех местах, где находится много людей. Надёжность укрытий проверили в ходе специальных испытаний: конструкции подрывали в том числе теми боеприпасами, которые использовали ВСУ для обстрела Белгорода 30 декабря, но они не разорвались.