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Published Сегодня, 19:31

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В Белгороде установили качели вместо лавочек на новой остановке

В Белгороде установили качели вместо лавочек на новой остановке

12 января 2024, 19:31
Фото: Фонарь
Необычное оформление новой остановки заметили местные жители. Фото опубликовали в Telegram-канале «Фонаря».

Белгородцы заметили необычное оформление новой остановки в городе. Вместо лавочек в павильонах установили качели. Отметим, что остановки с таким узором недавно появились возле Центра народного творчества.

Фото: Фонарь

Напомним, что жители Белгорода не оценили новую остановку возле Центра народного творчества: «Зачем эта ваша красота, если нет скамейки и урны». Белгородцы также просили сделать прозрачной заднюю стенку остановки.

В мэрии тогда ответили, что до конца недели остановку приведут «в нормативное состояние, в соответствии с концепцией».

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#Качели#Новости Белгорода#Остановка#Автобусная остановка#Белгород#Алина Харина#Скамейка
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