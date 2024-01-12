В Белгороде установили качели вместо лавочек на новой остановке

Posted Сегодня, 19:31
Published Сегодня, 19:31
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Белгородцы заметили необычное оформление новой остановки в городе. Вместо лавочек в павильонах установили качели. Отметим, что остановки с таким узором недавно появились возле Центра народного творчества.
Напомним, что жители Белгорода не оценили новую остановку возле Центра народного творчества: «Зачем эта ваша красота, если нет скамейки и урны». Белгородцы также просили сделать прозрачной заднюю стенку остановки.
В мэрии тогда ответили, что до конца недели остановку приведут «в нормативное состояние, в соответствии с концепцией».