Турчак рассказал об участии «Единой России» в президентской кампании

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Согласно заявлению Андрея Турчака, для победы президента Путина «Единая Россия» сделала немало. На старте избирательной кампании перед единороссами встала задача: обеспечить присутствие на выборах не менее 30 миллионов сторонников партии как на избирательных участках, так и в удаленном формате. В соответствии с этой задачей были перестроены действующие партийные проекты и мероприятия в рамках народной программы, велась работа с активом и сторонниками ЕР. Задачу удалось выполнить — в выборах участвовали сторонники «Единой России» в количестве 31,2 миллиона человек.
Проведенную работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды секретарь генсовета отметил отдельным пунктом, пишет mkset.ru.
Согласно заявлению Турчака, 41% от общего количества голосов, отданных за Путина во всех регионах страны, составил вклад ЕР.
Глава генсовета отметил, что высокий результат по явке (77%) и по качеству голосования является уникальным. За кандидата от «Единой России» граждане отдали 76 миллионов голосов, что является свидетельством высочайшего уровня доверия населения Владимиру Путину.
Нельзя не отметить, что указанные результаты достигнуты в условиях мощного давления извне, попыток срыва выборов в РФ и за границей и запугивания жителей приграничных территорий.
Вопреки обстрелам, в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях и в новых регионах Российской Федерации явка и результат лидера ЕР оказались выше средних показателей по стране.
Как заявил Турчак, в начале президентской кампании единороссы тоже сыграли ключевую роль, повлияв на результаты выборов. Дело в том, что активисты от партии занимались сбором подписей за выдвижение своего кандидата. Из 3,5 миллиона подписей 2 миллиона собрали сторонники ЕР. Об этом сообщает сайт ER.RU.
На заседании генсовета дали старт предварительному голосованию «Единой России». Оно будет проходить с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью пройдут разноуровневые выборы. Заявки принимаются с 26 марта.
«В Белгородской области жители региона принимали участие в голосовании очно на избирательных участках и на дому, а также в дистанционном формате. Так, с учетом досрочного голосования уже в первый день явка составила более 65%, а по завершении третьего дня достигла 87%.
Искренние слова благодарности всем жителям Белгородской области за участие в этом историческом событии для всей страны. Хочу сказать слова благодарности и всем членам избирательной комиссии всех уровней, которые, несмотря на самую сложную обстановку, в том числе и под обстрелами, проявляли не просто сознательность, но и истинный героизм. Они остались на рабочих местах, выполняя государственную задачу, с честью ее выполнили. Конечно, их мужеству и героизму сегодня говорит спасибо вся страна. Я хотел сказать искренние слова благодарности всем сотрудникам правоохранительных органов, Росгвардии, МВД, нашей самообороне, ведь только благодаря их профессионализму мы смогли предотвратить огромное количество проблем, которые готовил нам противник. Совместными усилиями нам удалось провести организованно очень важное для всей страны событие, в том числе и всего мира. Мы это событие провели с честью», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.