Турчак рассказал об участии «Единой России» в президентской кампании

Искренние слова благодарности всем жителям Белгородской области за участие в этом историческом событии для всей страны. Хочу сказать слова благодарности и всем членам избирательной комиссии всех уровней, которые, несмотря на самую сложную обстановку, в том числе и под обстрелами, проявляли не просто сознательность, но и истинный героизм. Они остались на рабочих местах, выполняя государственную задачу, с честью ее выполнили. Конечно, их мужеству и героизму сегодня говорит спасибо вся страна. Я хотел сказать искренние слова благодарности всем сотрудникам правоохранительных органов, Росгвардии, МВД, нашей самообороне, ведь только благодаря их профессионализму мы смогли предотвратить огромное количество проблем, которые готовил нам противник. Совместными усилиями нам удалось провести организованно очень важное для всей страны событие, в том числе и всего мира. Мы это событие провели с честью», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.