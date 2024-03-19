Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы

Возможно, что в относительно небольших магазинах доступных и распространённых сетей может существовать проблема недостатка количества продуктов из-за повышенного спроса на фоне распространяющихся фото и информации об отсутствии продуктов питания. Однако в сетях, которые успела посетить наша журналистка, такой проблемы нет. Вчера она также заходила и в другие торговые точки «Пятёрочки» и «Магнита», чтобы пополнить истощившиеся «запасы» дома. Всё-таки и журналистам кушать надо. Полки там заполнены, и продукты первой необходимости есть.