Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В последнее время поступают сообщения, что в магазинах Белгорода и в районе полки магазинов и гипермаркетов пустуют из-за наплыва покупателей, которые массово скупают продукты. А также из-за того, что есть проблемы с доставкой продукции.
Однако мэрия Белгорода опровергла данную информацию, сославшись на то, что таким образом среди белгородцев пытаются посеять панику на фоне последних событий. Минсельхоз при этом подтверждает трудности с поставками и наличием товаров.
Почему так? Андрей Антоненко, глава регионального минсельхоза ответил, что это происходит из-за резко повысившегося спроса. Поэтому продукты не успевают выкладывать на полки в торговых точках. Чиновник также сообщил, что в скором времени проблему решат. Журналистка Бел.Ру посетила несколько торговый точек, чтобы узнать, действительно ли полки магазинов в Белгороде пусты.
Журналистка попала как раз на утреннюю выкладку товаров. Несмотря на это, продуктов питания всё равно оказалось достаточно. В привычном глазу покупателя количестве. Хлеб, молочная продукция, полуфабрикаты и другая замороженная продукция, крупы, консервы, масло, соль и сахар стояли на полках. Консервы и масло, к примеру, занимали стенд и на входе в магазин. Что-то расположили у касс.
Далее журналистка Бел.Ру зашла уже в более «приземлённую» торговую точку. Ситуация оказалось той же. Полки нельзя назвать пустыми. А выкладка продуктов питания также шла полным ходом. Всё необходимое на месте. Продуктовая «пустота» отсутствует.
Возможно, что в относительно небольших магазинах доступных и распространённых сетей может существовать проблема недостатка количества продуктов из-за повышенного спроса на фоне распространяющихся фото и информации об отсутствии продуктов питания. Однако в сетях, которые успела посетить наша журналистка, такой проблемы нет. Вчера она также заходила и в другие торговые точки «Пятёрочки» и «Магнита», чтобы пополнить истощившиеся «запасы» дома. Всё-таки и журналистам кушать надо. Полки там заполнены, и продукты первой необходимости есть.