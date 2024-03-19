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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Продукты питания

Пусты ли полки белгородских магазинов? Проверили, посмотрели сами и сделали выводы

19 марта 2024, 11:33
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Продукты питания

Журналисты проверили факт отсутствия продуктов в магазинах Белгорода

На фоне неспокойной обстановки в Белгородской области появляется много фейков, которые сеют панику среди мирных жителей. В том числе такие сообщения коснулись и продовольственных товаров в местных магазинах. В интернете распространяют фото пустых полок. Журналистка Бел.Ру узнала, так ли это.

Вместо предисловия

В последнее время поступают сообщения, что в магазинах Белгорода и в районе полки магазинов и гипермаркетов пустуют из-за наплыва покупателей, которые массово скупают продукты. А также из-за того, что есть проблемы с доставкой продукции.

Однако мэрия Белгорода опровергла данную информацию, сославшись на то, что таким образом среди белгородцев пытаются посеять панику на фоне последних событий. Минсельхоз при этом подтверждает трудности с поставками и наличием товаров.

Почему так? Андрей Антоненко, глава регионального минсельхоза ответил, что это происходит из-за резко повысившегося спроса. Поэтому продукты не успевают выкладывать на полки в торговых точках. Чиновник также сообщил, что в скором времени проблему решат. Журналистка Бел.Ру посетила несколько торговый точек, чтобы узнать, действительно ли полки магазинов в Белгороде пусты.

Так фейк или нет? Что происходит с магазинами в Белгороде, есть ли продукты
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«ВкусВилл»

Журналистка попала как раз на утреннюю выкладку товаров. Несмотря на это, продуктов питания всё равно оказалось достаточно. В привычном глазу покупателя количестве. Хлеб, молочная продукция, полуфабрикаты и другая замороженная продукция, крупы, консервы, масло, соль и сахар стояли на полках. Консервы и масло, к примеру, занимали стенд и на входе в магазин. Что-то расположили у касс.

Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Продукты питания в магазине «ВкусВилл»
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

«Пятёрочка»

Далее журналистка Бел.Ру зашла уже в более «приземлённую» торговую точку. Ситуация оказалось той же. Полки нельзя назвать пустыми. А выкладка продуктов питания также шла полным ходом. Всё необходимое на месте. Продуктовая «пустота» отсутствует.

Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Продукты питания в магазине «Пятёрочка»
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Вывод

Возможно, что в относительно небольших магазинах доступных и распространённых сетей может существовать проблема недостатка количества продуктов из-за повышенного спроса на фоне распространяющихся фото и информации об отсутствии продуктов питания. Однако в сетях, которые успела посетить наша журналистка, такой проблемы нет. Вчера она также заходила и в другие торговые точки «Пятёрочки» и «Магнита», чтобы пополнить истощившиеся «запасы» дома. Всё-таки и журналистам кушать надо. Полки там заполнены, и продукты первой необходимости есть.

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