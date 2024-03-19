Первые МТК получили 2 млрд рублей кредитов под 3% по упрощенным условиям

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Совокупный объем заключенных с начала года кредитных договоров составил около двух миллиардов рублей.
Как отметил Исаевич, сегодня государство очень внимательно относится к развитию отечественных технологий: это не только IT, но и научные разработки, медицина, производство. Чтобы помочь высокотехнологичным компаниям, создана и уже воплощается в жизнь программа «Взлет — от стартапа до IPO». В ее рамках МТК могут получить льготные кредиты под 3% годовых. Средства выдает оператор программы — МСП Банк, передает regnum.ru.
По словам Исаевича, было принято решение увеличить суммы кредита для малых технологических компаний и распространить льготы в том числе на сегмент МСП+. Он отметил, что такая инициатива востребована предпринимателями. Это поможет ускорению процесса импортозамещения в важнейших сферах и в целом позитивно скажется на уровне технологического суверенитета нашей страны, подчеркнул Александр Исаевич.
Над расширением программы работали эксперты Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. Теперь МТК могут получать кредиты до 1 миллиарда рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. Претендующим на получение средств компаниям не нужно проходить экспертизу и представлять документы для подтверждения инновационности — процесс полностью автоматизирован в рамках подачи заявки через цифровую платформу МСП.РФ.
В числе первых компаний из реестра МТК, получивших кредит на новых условиях, — разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Кредит в размере 300 миллионов рублей будет направлен на пополнение оборотных средств. Также кредит в размере 300 миллионов рублей под 3% получила компания «НПП „Технология“ из Челябинской области. Она занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали и оборудования для этих процессов.
Стоит отметить, что некоторые предприятия получили статус МТК уже в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование.
Напомним: МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент Владимир Путин, а реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.