Первые МТК получили 2 млрд рублей кредитов под 3% по упрощенным условиям

Как отметил Исаевич, сегодня государство очень внимательно относится к развитию отечественных технологий: это не только IT, но и научные разработки, медицина, производство. Чтобы помочь высокотехнологичным компаниям, создана и уже воплощается в жизнь программа «Взлет — от стартапа до IPO». В ее рамках МТК могут получить льготные кредиты под 3% годовых. Средства выдает оператор программы — МСП Банк, передает regnum.ru.