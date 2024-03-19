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Первые МТК получили 2 млрд рублей кредитов под 3% по упрощенным условиям

Первые МТК получили 2 млрд рублей кредитов под 3% по упрощенным условиям

19 марта 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney
Восемь малых технологических компаний (МТК) в текущем году получили в МСП Банке льготные кредиты по ставке 3% годовых. Об этом сообщил гендиректор Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич.

Совокупный объем заключенных с начала года кредитных договоров составил около двух миллиардов рублей.

Как отметил Исаевич, сегодня государство очень внимательно относится к развитию отечественных технологий: это не только IT, но и научные разработки, медицина, производство. Чтобы помочь высокотехнологичным компаниям, создана и уже воплощается в жизнь программа «Взлет — от стартапа до IPO». В ее рамках МТК могут получить льготные кредиты под 3% годовых. Средства выдает оператор программы — МСП Банк, передает regnum.ru.

По словам Исаевича, было принято решение увеличить суммы кредита для малых технологических компаний и распространить льготы в том числе на сегмент МСП+. Он отметил, что такая инициатива востребована предпринимателями. Это поможет ускорению процесса импортозамещения в важнейших сферах и в целом позитивно скажется на уровне технологического суверенитета нашей страны, подчеркнул Александр Исаевич.

Над расширением программы работали эксперты Минэкономразвития РФ и Корпорации МСП. Теперь МТК могут получать кредиты до 1 миллиарда рублей в МСП Банке под 3% годовых по упрощенной процедуре. Претендующим на получение средств компаниям не нужно проходить экспертизу и представлять документы для подтверждения инновационности — процесс полностью автоматизирован в рамках подачи заявки через цифровую платформу МСП.РФ.

В числе первых компаний из реестра МТК, получивших кредит на новых условиях, — разработчик инженерных решений для аэродромных объектов «ИВК АИР Групп». Кредит в размере 300 миллионов рублей будет направлен на пополнение оборотных средств. Также кредит в размере 300 миллионов рублей под 3% получила компания «НПП „Технология“ из Челябинской области. Она занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали и оборудования для этих процессов.

Стоит отметить, что некоторые предприятия получили статус МТК уже в процессе рассмотрения заявок на льготное финансирование.

Напомним: МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его инициировал президент Владимир Путин, а реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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