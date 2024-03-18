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Всероссийское общество охраны природы запускает интерактивный эколого-просветительски

Всероссийское общество охраны природы запускает интерактивный эколого-просветительски

18 марта 2024, 10:51
Фото: Пресс-служба ВООП
В год своего 100-летия Всероссийское общество охраны природы запускает новый эколого-просветительский проект в интерактивном формате.

«Клик и чисто» объединит в себе библиотеку полезных знаний в области охраны окружающей среды и игровой формат, благодаря которому пользователи сети Интернет смогут закрепить навыки сортировки мусора.

«Всероссийское общество охраны природы всегда стремится использовать современные технологии в экологическом воспитании и просвещении, работе, направленной на формирование экологичного образа жизни и выработки экопривычек у людей всех возрастов», — отметил Председатель ВООП Вячеслав Фетисов. «Мы готовы использовать новые подходы и современные инструменты, мы стремимся, чтобы как можно больше людей в нашей стране осознало всю важность заботы об окружающей среде. Только конкретные шаги каждого гражданина помогут привести к чистому и здоровому будущему нашей страны».

Полная и детальная информация об экологических проблемах и способах их решения позволит простому человеку по-настоящему задуматься о серьёзности экологических угроз, которые стоят перед нашей страной. Именно поэтому одна из основных составляющих платформы «Россия без мусора 2.0. Клик и чисто!» — интерактивная База знаний, которая будет постоянно пополняться. В том числе — с помощью пользователей платформы, которые смогут задавать вопросы и получать ответы (в перспективе — в режиме реального времени с использованием искусственного интеллекта).

На новой интерактивной платформе ВООП начали появляться веб-игры, которые помогут погрузиться в экологическую культуру и, в итоге, перенести её из виртуального пространства в реальную жизнь. Игровая линейка будет расширяться, и авторы проекта ждут от пользователей их идей и предложений, которые воплотят в жизнь.

Ознакомиться с проектом можно уже сейчас на сайте Московской областной организации ВООП по адресу https://click.voop.eco/. На портале помимо информации о проекте уже размещены 2 веб-игры (18+): «ТРЭШ-КРАШ» и «ЭКО-ТЕТРИС» для формирования навыков раздельного сбора отходов, а также ответы на вопросы, которые прислали первые посетители сайта из различных регионов страны. Все ответы на вопросы публикуются на сайте, а результатами игр пользователи могут самостоятельно делиться в социальных сетях, соревнуясь с друзьями в ловкости и смекалке.

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