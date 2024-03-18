Белгородцев предупредили об очередных опасных находках

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности о последствиях утренней атаки на Белгород. Сообщалось о двоих раненых. Первый получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. Мужчину госпитализировали в областную больницу. У второго пострадавшего — непроникающее ранение брюшной стенки. Помощь ему оказали на месте.