Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Опасные находки в Никольском

Белгородцев предупредили об очередных опасных находках

18 марта 2024, 10:45
Фото: Telegram-канал «Трудный Токов»
Опасные находки в Никольском

Под Белгородом заметили кассетные суббоеприпасы после обстрела

В Никольском после обстрела нашли неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы. Очевидцы сообщают о множестве опасных частей снарядов, оставшихся после обстрела. Фото публикует Telegram-канал «Трудный Токов».

В Никольском после обстрела находят неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы. По словам очевидцев, таких опасных частей снарядов после атаки ВСУ осталось много.

В результате прилёта в населённом пункте полностью разрушен дом. Фотографии с места происшествия опубликовали в Сети.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности о последствиях утренней атаки на Белгород. Сообщалось о двоих раненых. Первый получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. Мужчину госпитализировали в областную больницу. У второго пострадавшего — непроникающее ранение брюшной стенки. Помощь ему оказали на месте.

Опасные находки в Никольском
Видео: Telegram-канал «Трудный Токов»
Дома больше нет: в Сети опубликовали фото последствий прилёта под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Из села под Белгородом четыре дня не могли вывезти труп из-за обстреловСоцобъекты в Белгороде частично лишились тепла после обстрелов931 жилой объект пострадал: с какими последствиями прошла неделя обстрелов Белгорода
#Видео#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Боеприпасы#Снаряды#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Два человека ранены после очередных взрывов в Белгороде
Сегодня, 14:07
Семь белгородцев, пострадавших от атак ВСУ, остаются в тяжёлом состоянии
Сегодня, 12:53
Как с завтрашнего дня будут работать торговые центры Белгорода?
Сегодня, 13:47
Из-под завалов разрушенного дома под Белгородом достали маленькую девочку
Сегодня, 10:33
Важнее обстрелов? Верующие белгородцы вновь оскорбились из-за хлеба «Колос»
Сегодня, 08:21
Третий обстрел за сутки: Белгород снова фиксирует разрушения после огня ВСУ
Сегодня, 13:22