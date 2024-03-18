Белгородцев предупредили об очередных опасных находках

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Никольском после обстрела находят неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы. По словам очевидцев, таких опасных частей снарядов после атаки ВСУ осталось много.
В результате прилёта в населённом пункте полностью разрушен дом. Фотографии с места происшествия опубликовали в Сети.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности о последствиях утренней атаки на Белгород. Сообщалось о двоих раненых. Первый получил минно-взрывную травму и осколочное ранение правого глаза. Мужчину госпитализировали в областную больницу. У второго пострадавшего — непроникающее ранение брюшной стенки. Помощь ему оказали на месте.