В Сети опубликовали кадры прилёта во двор на Харгоре в Белгороде

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Сети появились кадры последствий прилёта в жилой двор на Харгоре в Белгороде. Взрывная волна перевернула одну из машин. Остальные получили повреждения.
Напомним, по итогам обстрела Белгорода погибли два человека. Ещё двоих доставили в горбольницу №2. В семи многоэтажках выбиты окна. Есть повреждения на балконах и лоджиях.
В двух социальных объектах разбиты стёкла. Пострадали два хозобъекта. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀
Есть повреждения и в Белгородском районе. Также осколки посекли фасад «Сити Молла».