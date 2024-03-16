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В Сети опубликовали кадры прилёта во двор на Харгоре в Белгороде

В Сети опубликовали кадры прилёта во двор на Харгоре в Белгороде

16 марта 2024, 07:58
Фото: Telegram-канал Baza
Момент прилёта во двор в областном центре публикуют в Сети. Повреждены машины. Взрывная волна перевернула одну из них. Видео опубликовал Telegram-канал Baza.

В Сети появились кадры последствий прилёта в жилой двор на Харгоре в Белгороде. Взрывная волна перевернула одну из машин. Остальные получили повреждения.

Видео: Telegram-канал Baza

Напомним, по итогам обстрела Белгорода погибли два человека. Ещё двоих доставили в горбольницу №2. В семи многоэтажках выбиты окна. Есть повреждения на балконах и лоджиях.

В двух социальных объектах разбиты стёкла. Пострадали два хозобъекта. По предварительным данным, повреждено 15 автомобилей. ⠀

Есть повреждения и в Белгородском районе. Также осколки посекли фасад «Сити Молла».

Фасад здания «Сити Молла» посекло после обстрела Белгорода
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#Видео#Автомобили#Белгородский район#Двор#Машины#Белгород#Кристина Семенчук#Обстрел#Повреждения#Харгора#Балконы#Прилёт
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