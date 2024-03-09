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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Беспилотник

Белгородский хутор второй раз за день попал под атаку ВСУ

9 марта 2024, 11:03
Фото: 1MI
Беспилотник

Хутор Мухин Шебекинского округа попал под повторную атаку со стороны ВСУ

Белгородский приграничный хутор Мухин в Шебекинском округе второй раз за день был атакован ВСУ. Есть последствия на земле — как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, но повреждения получил частный жилой дом и автомобиль.
Сюжет
Обстрел

Хутор Мухин в Шебекинском городском округе второй раз за день попал под обстрел со стороны ВСУ. Как стало известно, в результате новой атаки осколками пробило кровлю в частном жилом доме. Также лёгкие повреждения получил легковой автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные службы сейчас продолжают работать на месте.

Напомним, что во время первой атаки на хутор Мухин в другом частном доме осколками пробило окна и посекло фасад. Никто не пострадал.

Двое мужчин погибли и ещё один тяжело ранен в результате атак ВСУ за прошедшие сутки
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Михаил Дьяченко
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