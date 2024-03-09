Белгородский хутор второй раз за день попал под атаку ВСУ

Хутор Мухин в Шебекинском городском округе второй раз за день попал под обстрел со стороны ВСУ. Как стало известно, в результате новой атаки осколками пробило кровлю в частном жилом доме. Также лёгкие повреждения получил легковой автомобиль. Пострадавших нет. Оперативные службы сейчас продолжают работать на месте.



Напомним, что во время первой атаки на хутор Мухин в другом частном доме осколками пробило окна и посекло фасад. Никто не пострадал.