Массированная атака: с утра украинские БПЛА атаковали не только Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
С семи утра в Воронежской области неспокойно: губернатор Александр Гусев несколько раз сообщал о сбитых над регионом беспилотниках. Так, система ПВО сбила один дрон в 07:25, второй — в 08:40. Третий БПЛА самолётного типа сбили над Воронежской областью около 08:50.
Во всех случаях обошлось без последствий на земле.
Вместе с тем ранее Гусев сообщал о пожаре в частном пансионате Коминтерновского района. По предварительным данным, никто не пострадал, спасатели успели вынести из здания около 50 лежачих пациентов. Связан ли этот пожар со сбитыми беспилотниками, неизвестно.
Громко утром 6 марта было и в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что после атаки украинского беспилотника в Железногорском районе загорелся склад горюче-смазочных материалов. Пожар возник в резервуаре с топливом. Пострадавших нет.
Напомним, что 5 марта в Воронежской области объявляли авиационную опасность из-за приближения к региону украинских беспилотников. Отбой объявили в 11:43.
Кроме того, накануне ВСУ обстреляли ж/д станцию Глушково, произошёл пожар.