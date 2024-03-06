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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Беспилотник

Массированная атака: с утра украинские БПЛА атаковали не только Белгородскую область

6 марта 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Соседи Белгородской области тоже подверглись атаке беспилотников

О сбитых беспилотниках сообщили губернаторы Воронежской и Курской областей. В первом регионе уничтожили три украинских БПЛА, во втором — один. Есть последствия.

С семи утра в Воронежской области неспокойно: губернатор Александр Гусев несколько раз сообщал о сбитых над регионом беспилотниках. Так, система ПВО сбила один дрон в 07:25, второй — в 08:40. Третий БПЛА самолётного типа сбили над Воронежской областью около 08:50.

Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

Вместе с тем ранее Гусев сообщал о пожаре в частном пансионате Коминтерновского района. По предварительным данным, никто не пострадал, спасатели успели вынести из здания около 50 лежачих пациентов. Связан ли этот пожар со сбитыми беспилотниками, неизвестно.

Громко утром 6 марта было и в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что после атаки украинского беспилотника в Железногорском районе загорелся склад горюче-смазочных материалов. Пожар возник в резервуаре с топливом. Пострадавших нет.

Напомним, что 5 марта в Воронежской области объявляли авиационную опасность из-за приближения к региону украинских беспилотников. Отбой объявили в 11:43.

Кроме того, накануне ВСУ обстреляли ж/д станцию Глушково, произошёл пожар.

В соседнем с Белгородской областью регионе ожидают налёта беспилотников
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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Беспилотник#Черноземье#Роман Старовойт#Воронежская область#СВО#Александра Склярова#Александр Гусев
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