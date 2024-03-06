Массированная атака: с утра украинские БПЛА атаковали не только Белгородскую область

С семи утра в Воронежской области неспокойно: губернатор Александр Гусев несколько раз сообщал о сбитых над регионом беспилотниках. Так, система ПВО сбила один дрон в 07:25, второй — в 08:40. Третий БПЛА самолётного типа сбили над Воронежской областью около 08:50.