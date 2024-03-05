Атакована ж/д станция в приграничье: произошёл пожар, пропало электричество

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:38
Утром 5 марта стало известно об обстреле железнодорожной станции Глушково в Курской области. Всего было зафиксировано девять прилётов со стороны Украины.
В результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет, однако на месте произошёл пожар. Возгорание уже потушили. Также пострадала линия электропередачи, из-за чего без электричества остались станция Глушково и село Кульбаки.
По данным главы региона, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после того, как на месте происшествия станет безопасно.
Как уточняет РБК со ссылкой на РЖД, движение поездов продолжается в штатном режиме. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. Среди пассажиров и сотрудников станции пострадавших нет.
Напомним, что минувшей ночью над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника. Есть ли какие-либо последствия на земле, неизвестно.