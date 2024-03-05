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ВСУ ударили по ж/д станции в Курской области

Атакована ж/д станция в приграничье: произошёл пожар, пропало электричество

5 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI

ВСУ ударили по ж/д станции в Курской области

Происшествие случилось утром 5 марта. На месте разгорелся пожар, повреждения получила ЛЭП. Пострадавших среди мирных жителей нет, пишут «Курские известия со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

Утром 5 марта стало известно об обстреле железнодорожной станции Глушково в Курской области. Всего было зафиксировано девять прилётов со стороны Украины.

В результате атаки пострадавших среди мирных жителей нет, однако на месте произошёл пожар. Возгорание уже потушили. Также пострадала линия электропередачи, из-за чего без электричества остались станция Глушково и село Кульбаки.

По данным главы региона, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после того, как на месте происшествия станет безопасно.

Как уточняет РБК со ссылкой на РЖД, движение поездов продолжается в штатном режиме. Железнодорожная инфраструктура не повреждена. Среди пассажиров и сотрудников станции пострадавших нет.

Напомним, что минувшей ночью над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника. Есть ли какие-либо последствия на земле, неизвестно.

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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Роман Старовойт#Обстрел#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ж/д станция
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