В соседнем с Белгородской областью регионе ожидают налёта беспилотников

Тем временем в другом соседнем регионе — в Курской области — ПВО уничтожила беспилотник. Произошло это в районе 09:30, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, со стороны Украины утром обстреляли ж/д станцию Глушково. Всего зафиксировали девять прилётов, есть последствия.