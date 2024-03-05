В соседнем с Белгородской областью регионе ожидают налёта беспилотников

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:12
5 марта в Воронежской области объявили авиационную опасность. По словам главы соседнего региона Александра Гусева, со стороны Украины к Воронежу приближаются беспилотники.
«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил губернатор.
Тем временем в другом соседнем регионе — в Курской области — ПВО уничтожила беспилотник. Произошло это в районе 09:30, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, со стороны Украины утром обстреляли ж/д станцию Глушково. Всего зафиксировали девять прилётов, есть последствия.
Неспокойно сегодня и в Белгородской области. Стало известно о ЧП в Губкинском горокруге. После взрыва загорелся инфраструктурный объект. По информации федеральных источников, вспыхнула нефтебаза. В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, повреждён один резервуар.
На фоне ЧП ракетную опасность объявляли в Губкинском и Старооскольском горокругах.