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Published Сегодня, 08:08

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Беспилотники

В соседнем с Белгородской областью регионе ожидают налёта беспилотников

5 марта 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Авиационную опасность объявили в Воронежской области

Неспокойно 5 марта было не только в Белгородской, но и в соседней Воронежской области. Тем временем Минобороны сообщало об атаке БПЛА на Курскую область.

5 марта в Воронежской области объявили авиационную опасность. По словам главы соседнего региона Александра Гусева, со стороны Украины к Воронежу приближаются беспилотники.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил губернатор.

Тем временем в другом соседнем регионе — в Курской области — ПВО уничтожила беспилотник. Произошло это в районе 09:30, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, со стороны Украины утром обстреляли ж/д станцию Глушково. Всего зафиксировали девять прилётов, есть последствия.

Неспокойно сегодня и в Белгородской области. Стало известно о ЧП в Губкинском горокруге. После взрыва загорелся инфраструктурный объект. По информации федеральных источников, вспыхнула нефтебаза. В МЧС уточнили, что, по предварительным данным, повреждён один резервуар.

На фоне ЧП ракетную опасность объявляли в Губкинском и Старооскольском горокругах.

В МЧС дали официальный комментарий о ЧП в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Курская область#Черноземье#Белгород#Воронежская область#СВО#Беспилотники#Александр Гусев#Авиационная опасность
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