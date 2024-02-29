Дома, теплица, КамАЗ: что известно о разрушениях после атак ВСУ на Белгородчину?

29 гранатомётных выстрелов насчитали в селе Богун-Городок Борисовского района. Три прилёта зафиксировали в Колотиловке Краснояружского района. В Корочанском районе неподалёку от Поповки обнаружили беспилотник самолётного типа. Его ликвидировали. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.