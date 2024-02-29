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Обстрел

Дома, теплица, КамАЗ: что известно о разрушениях после атак ВСУ на Белгородчину?

29 февраля 2024, 09:31
Фото: 1MI
Обстрел

Около 100 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки

28 февраля противник нанёс по Белгородской области около 100 ударов. Пострадавших среди мирных жителей нет. В нескольких муниципалитетах зафиксировали разрушения. Сводку обстрелов опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

28 февраля ВСУ атаковали семь районов Белгородской области. Противник нанёс по региону около 100 ударов. Пострадавших среди мирных жителей нет, однако в нескольких районах зафиксировали разрушения.

В Наумовке Белгородского района с беспилотника сбросили три взрывных устройства. Пострадал экскаватор. В Разумном после отражения воздушной атаки системой ПВО задело теплицу.

Нехотеевку и Журавлёвку обстреляли из артиллерии — 20 прилётов. Последнюю также атаковал дрон-камикадзе. Над Весёлой Лопанью и Петровкой сбили по одному БПЛА. По Петровке ударили дроном-камикадзе.

По Тишанке в Волоконовском районе выпустили семь миномётных снарядов. Повреждения получил жилой дом — выбиты окна, посечены фасад и забор. Пострадала ЛЭП. Электроснабжение уже восстановлено. С беспилотника на КамАЗ сбросили взрывное устройство. В машине выбило окна.

В Мокрой Орловке Грайворонского округа ВСУ с беспилотника сбросили взрывное устройство на инфраструктурный объект. Без электроэнергии остались 28 абонентов по одной улице села. Электроснабжение восстановили.

Над Ивановской Лисицей сбили летательный аппарат самолётного типа. На окраине Дорогощи зафиксировали два прилёта, ещё один — в селе Пороз.

По Новой Таволжанке, Середе, МАПП «Шебекино», Мурому выпустили в общем 25 миномётных снарядов. Ещё один — по хутору Марьино. Также населённый пункт атаковал дрон-камикадзе. При прямом попадании снаряда пострадал экскаватор.

29 гранатомётных выстрелов насчитали в селе Богун-Городок Борисовского района. Три прилёта зафиксировали в Колотиловке Краснояружского района. В Корочанском районе неподалёку от Поповки обнаружили беспилотник самолётного типа. Его ликвидировали. В этих населённых пунктах обошлось без последствий.

В Минобороны рассказали об атаке ВСУ на Белгородскую область: сбиты беспилотники
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